-

HPがシズベルのWi-Fi 6特許プールのライセンシーに ——Wilus、Huawei、Philipsとの訴訟が終結

ルクセンブルク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- HPとシズベルは、カリフォルニア州パロアルトに本社を置く世界的なテクノロジーリーダーであるHPがシズベルのWi-Fi 6特許プールのライセンシーとなることで合意し、契約を締結しました。

本合意は、同特許プールのライセンサーであるWilus Institute of Standards and TechnologyがHPに対して提起した特許侵害訴訟において、テキサス州東部地区連邦地方裁判所のRodney Gilstrap判事が命じた調停に基づくものです。

本合意により、Wilusが提起した訴訟だけでなく、同じくシズベルのWi-Fi 6プールのライセンサーであるHuaweiとPhilipsがHPに対して提起した訴訟も終結することになります。これによりHPは、同プールの独立した特許評価プロセスを通じて、802.11ax Wi-Fi 6規格に必須と認められた約2000件の特許（245の特許ファミリー）にワンストップでアクセスできるようになります。

シズベルのWi-Fi 6特許プールは、現在約40社の企業がライセンスを取得しており、この中には、HPの他にも、Cisco、Netgear、Acerといった最近加わった企業も含まれます。

シズベルのライセンス責任者であるNick Webbは、「HPが調停プロセスに建設的に取り組んでくれたこと、そして調停人の David Folsom氏が交渉を円滑に進めてくれたことに感謝しています。全当事者が、紛争をエスカレートさせるのではなく、解決策を見つけるために真摯に取り組んでくれました。シズベルは常に当事者間の意見の相違を解決し、公平なライセンスソリューションを実現する用意があります。今回もその役割を果たせたことを嬉しく思います」と述べています。

2012年に設立された韓国企業であるWilusの創業者兼CEOであるJin Sam Kwak氏は、この合意を重要な節目だとしており、「訴訟が終わり、HPがシズベルのWi-Fi 6特許プールのライセンシーとして加わったことで、私たちは研究開発の推進とWi-Fi技術のさらなるイノベーションに注力できます」と述べています。

Huaweiの米国知的財産担当チーフカウンセルであるSteven Geiszler氏は、「今回の合意によりHPとの係争が解決したことを大変嬉しく思います」と述べています。Huaweiは、業界と消費者の利益のために、最先端Wi-Fi技術を広く普及させることに尽力しています。彼はさらに、「シズベルのような特許プールは、イノベーターに代わって業界関係者にFRANDライセンスを効率的に提供する上で重要な役割を果たしており、それがイノベーターによるより高度な技術発明への再投資のインセンティブとなっています」と述べています。

Philipsの知的財産ライセンシング責任者であるJako Eleveld氏も同様の見解により、「Philipsは、シズベルのWi-Fi 6特許プールがWi-Fi 6技術に関するライセンスの最適なソリューションであると確信しています。これは、これまでに締結された多数のWi-Fi 6特許ライセンス契約によって実証されており、10月にHPが最新のライセンシーとして加わったことは、このプールにとって重要な節目となります」と述べています。

シズベルについて

シズベルは、コラボレーション、創意工夫、効率性が重要であるという信念に基づいて活動し、特許権者とその特許技術を使用したい人々のニーズの橋渡しをしています。シズベルの基本理念は、複雑で絶えず進化する市場において、柔軟で利用しやすい商業化ソリューションの開発と導入により、公平な競争環境を作り出すことです。

シズベルはイノベーションを推進します

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media

Giulia Dini
Communications Manager
Tel: +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

Industry:

Sisvel

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalJapanese

Contacts

Media

Giulia Dini
Communications Manager
Tel: +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

More News From Sisvel

シズベル、中国事業を統括する知的責任者を任命し、深圳オフィスを開設

ルクセンブルク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- シズベルは、中国事業を統括する責任者として鄒亦雄（ゾウ・イーション）氏を任命しました。鄒氏は、中国における同社のライセンス業務、プログラム管理、事業開発を指揮し、さらに深圳に新設されるシズベルのオフィスを統括します。 鄒氏は、中国事業統括責任者としてシズベルに参画し、この役職を務める初の人物となります。同氏の任命は、シズベルが中国市場を重視していることを示すものです。 25年以上にわたるキャリアにおいて、鄒氏は中国と米国の大手テクノロジー企業で、エンジニア、法務、ライセンス関連の職務を歴任してきました。直近では、再生可能エネルギー技術企業AESC USで副法務顧問を務めていました。 鄒氏は、上海交通大学で学んだ後、米国に移り、フロリダ州立大学で電気工学の学士号を、南カリフォルニア大学で電気工学の修士号を取得しました。 鄒氏は、インテルでエンジニアとしてキャリアをスタートさせた後、特許法務に転じ、2011年にクアルコムの特許顧問に就任しました。7年間の在籍中、ライセンス、訴訟、独占禁止法に関する幅広い案件を担...

シスコがシズベルWi-Fi 6特許プールのライセンスを取得

ルクセンブルク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- シスコシステムズは、シズベルWi-Fi 6特許プールプログラムの最新ライセンシーとなりました。 この合意は友好的に締結され、シスコは本特許プールを通じて、独立した特許評価プロセスで802.11ax Wi-Fi 6規格に必須と認められた約2,000件の特許（245件の特許ファミリー）にワンストップでアクセスすることが可能になります。 シスコは、AI時代において組織のネットワーク構築およびセキュリティの革新をリードする世界的なテクノロジー企業です。同社はまた、エンタープライズグレードのアクセスポイントを含む企業向けネットワーキング分野におけるグローバルなテクノロジー企業でもあります。 シズベルWi-Fi 6プールは2022年7月の設立後、近年大きな注目を集めており、2023年第4四半期以降だけでもシスコに加えて20社以上の新たなライセンシーが加わりました。 シズベルWi-Fi 6プールのライセンス対象特許は、https://www.sisvel.com/licensing-programmes/Wi- Fi/w...

役員人事のお知らせ

ルクセンブルグ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 本日、シズベルは、4月1日付で清水克則（しみず よしのり）がシズベルジャパン株式会社の代表取締役に就任する人事を発表しました。本人事は、布施徹朗（ふせ てつろう）氏の退任に伴うものであり、布施氏は今後、シズベルの取締役として引き続き業務に従事いたします。 清水新代表取締役は、日本を代表する知的財産プロフェッショナルの一人として広く知られており、三菱電機株式会社に29年間勤務し、直近では輸出管理部次長を務めました。1996年に三菱電機株式会社に入社後、同社でのキャリアの半分以上にわたり、特許ライセンス交渉・係争などの知的財産渉外業務に従事しました。この間、シズベルのライセンスプログラムを含む多くのパテントブール活動に三菱電機株式会社の代表として参画すると共に、デジタルテレビ関連のパテントブールにおいて議長を務めるなど業界においても重要な役割を果たしました。 また、清水は三菱電機株式会社において法務部や輸出管理部、英国駐在、取締役スタッフなどの経験も有しており、グローバル企業の経営全体を視野に入れた知財戦略立案...
Back to Newsroom