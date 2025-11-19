HPがシズベルのWi-Fi 6特許プールのライセンシーに ——Wilus、Huawei、Philipsとの訴訟が終結

ルクセンブルク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- HPとシズベルは、カリフォルニア州パロアルトに本社を置く世界的なテクノロジーリーダーであるHPがシズベルのWi-Fi 6特許プールのライセンシーとなることで合意し、契約を締結しました。

本合意は、同特許プールのライセンサーであるWilus Institute of Standards and TechnologyがHPに対して提起した特許侵害訴訟において、テキサス州東部地区連邦地方裁判所のRodney Gilstrap判事が命じた調停に基づくものです。

本合意により、Wilusが提起した訴訟だけでなく、同じくシズベルのWi-Fi 6プールのライセンサーであるHuaweiとPhilipsがHPに対して提起した訴訟も終結することになります。これによりHPは、同プールの独立した特許評価プロセスを通じて、802.11ax Wi-Fi 6規格に必須と認められた約2000件の特許（245の特許ファミリー）にワンストップでアクセスできるようになります。

シズベルのWi-Fi 6特許プールは、現在約40社の企業がライセンスを取得しており、この中には、HPの他にも、Cisco、Netgear、Acerといった最近加わった企業も含まれます。

シズベルのライセンス責任者であるNick Webbは、「HPが調停プロセスに建設的に取り組んでくれたこと、そして調停人の David Folsom氏が交渉を円滑に進めてくれたことに感謝しています。全当事者が、紛争をエスカレートさせるのではなく、解決策を見つけるために真摯に取り組んでくれました。シズベルは常に当事者間の意見の相違を解決し、公平なライセンスソリューションを実現する用意があります。今回もその役割を果たせたことを嬉しく思います」と述べています。

2012年に設立された韓国企業であるWilusの創業者兼CEOであるJin Sam Kwak氏は、この合意を重要な節目だとしており、「訴訟が終わり、HPがシズベルのWi-Fi 6特許プールのライセンシーとして加わったことで、私たちは研究開発の推進とWi-Fi技術のさらなるイノベーションに注力できます」と述べています。

Huaweiの米国知的財産担当チーフカウンセルであるSteven Geiszler氏は、「今回の合意によりHPとの係争が解決したことを大変嬉しく思います」と述べています。Huaweiは、業界と消費者の利益のために、最先端Wi-Fi技術を広く普及させることに尽力しています。彼はさらに、「シズベルのような特許プールは、イノベーターに代わって業界関係者にFRANDライセンスを効率的に提供する上で重要な役割を果たしており、それがイノベーターによるより高度な技術発明への再投資のインセンティブとなっています」と述べています。

Philipsの知的財産ライセンシング責任者であるJako Eleveld氏も同様の見解により、「Philipsは、シズベルのWi-Fi 6特許プールがWi-Fi 6技術に関するライセンスの最適なソリューションであると確信しています。これは、これまでに締結された多数のWi-Fi 6特許ライセンス契約によって実証されており、10月にHPが最新のライセンシーとして加わったことは、このプールにとって重要な節目となります」と述べています。

