アンダーセン・コンサルティング、ビジネス・ミーツ・カルチャーと提携契約を締結

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、米国に拠点を置くグローバル戦略コンサルティング会社であるビジネス・ミーツ・カルチャー（BMC）との協力契約を通じて、世界的展開を拡大することを発表しました。

BMCは、文化に関するインテリジェンスとヒューマンインサイトを基盤とし、事業戦略、ブランド戦略、コマーシャルプランニング、イノベーション、そして変革を専門としています。また、独自のアプローチと専門分野横断的なチームを通じ、トレンド、行動、そしてビジネスにおける緊張関係を成長のための有意義な機会へと転換することで、企業戦略の人材への結びつけをサポートします。BMCは、消費財、金融サービス、通信、テクノロジーなど、様々な業界のリーディングカンパニーとの提携を行なっています。

BMCのCEOであるフェルナンド・パロディは、「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、文化に根ざした戦略的取り組みの範囲と影響力を拡大できます。両社の協力により、より鋭い視点、より優れた先見性、そして持続可能な成長を促進する実践的な戦略を組織に提供していくことができることができます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「世界中の組織が急速に変化するこの時代を乗り越えようとする中、当社のクライアントはビジネス戦略とイノベーションの融合による差別化されたソリューションを求めています。BMCとの提携により、当社はグローバル展開を強化しつつその能力を拡大し、より将来を見据えた、大きな影響力を生むソリューションを提供できるようになります」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、そして人材ソリューションに至るまで、包括的なサービスを提供するグローバルコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

