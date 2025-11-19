-

True kondigt nieuw investeringspartnerschap aan met Integrum om de toekomst van de executive talent-sector opnieuw te definiëren

PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--True, het toonaangevende wereldwijde platform voor executive talent dat de technologische evolutie in de sector stimuleert door middel van data, AI en expertise, heeft vandaag een nieuwe strategische investeringspartnerschap aangekondigd met Integrum Holdings LP ("Integrum"). Integrum is een particuliere investeringsmaatschappij die zich richt op samenwerking met technologiegedreven professionele dienstverleners. De belangrijk investering van Integrum zal de volgende groeifase van True stimuleren, waarbij het klanten helpt bij het oplossen van hun meest urgente behoeften op het gebied van talent en leiderschap.

Sinds de oprichting meer dan 12 jaar geleden is True een disruptieve kracht in de sector geworden. Het bedrijf is uitgegroeid van een boetiek tot het op vijf na grootste executive search-bureau in Noord-Amerika, met een omzet van meer dan 350 miljoen dollar.

