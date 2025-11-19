-

Esri lancia le integrazioni ArcGIS più recenti per Microsoft Fabric

Gli utenti ora possono accedere a una potente combinazione di funzioni di mappatura intelligente e analisi spaziali

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondiale nel settore dell’intelligence sulla localizzazione, oggi ha annunciato la disponibilità generale di ArcGIS GeoAnalytics per Microsoft Fabric. Inoltre ora è di dominio pubblico l’anteprima di ArcGIS Maps per Microsoft Fabric, uno strumento di mappatura che consente agli utenti di aggiungere facilmente contesto con dati aziendali, ambientali, demografici e sullo stile di vita per arricchire i dati aziendali in Microsoft OneLake.

“Questa integrazione rende alcune delle funzionalità essenziali Esri accessibili ai professionisti dei dati direttamente dal loro ambiente Microsoft Fabric”, spiega Jack Dangermond, presidente Esri. “Siamo lieti di portare avanti la nostra collaborazione strategica di lunga data con Microsoft per aiutare i clienti che abbiamo in comune a ottenere dati approfonditi spaziali e rivelare schemi inesplorati”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski
Pubbliche relazioni Esri
Cellulare: 301-693-2643
E-mail: jpruchniewski@esri.com

Esri

