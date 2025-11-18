-

Loyaliteitsprogramma verbeterd: Hilton Honors introduceert snellere toegang tot Elite-status en onthult nieuw premiumniveau: Diamond Reserve

Voordelen zijn onder meer de beste kamerupgrades in de branche, gegarandeerd laat uitchecken en exclusieve ledenondersteuning

  • Dankzij de verdere ontwikkeling van het bekroonde Hilton Honors-loyaliteitsprogramma is het nu nog gemakkelijker om een status te behalen en nog meer voordelen te genieten.
  • Het nieuwe Diamond Reserve-niveau vertegenwoordigt een exclusief niveau van erkenning en voordelen binnen Hilton Honors.
  • Diamantstatus wordt sneller behaald, en Gold-status is nu de meest waardevolle status in het middensegment.
  • Hilton Honors-leden blijven genieten van de voordelen die zij het meest waarderen en op prijs stellen.
(Foto: Hilton) Hilton wil loyaliteit in elke fase van de reis belonen en heeft daarom spannende veranderingen aangekondigd in zijn bekroonde loyaliteitsprogramma Hilton Honors. (Waldorf Astoria New York)

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE: HLT) zet zich in om loyaliteit in elke fase van de reis te belonen. Daarom kondigt het vandaag spannende veranderingen aan in zijn bekroonde Hilton Honors-loyaliteitsprogramma.

