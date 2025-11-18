Loyaliteitsprogramma verbeterd: Hilton Honors introduceert snellere toegang tot Elite-status en onthult nieuw premiumniveau: Diamond Reserve
Voordelen zijn onder meer de beste kamerupgrades in de branche, gegarandeerd laat uitchecken en exclusieve ledenondersteuning
- Dankzij de verdere ontwikkeling van het bekroonde Hilton Honors-loyaliteitsprogramma is het nu nog gemakkelijker om een status te behalen en nog meer voordelen te genieten.
- Het nieuwe Diamond Reserve-niveau vertegenwoordigt een exclusief niveau van erkenning en voordelen binnen Hilton Honors.
- Diamantstatus wordt sneller behaald, en Gold-status is nu de meest waardevolle status in het middensegment.
- Hilton Honors-leden blijven genieten van de voordelen die zij het meest waarderen en op prijs stellen.
MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE: HLT) zet zich in om loyaliteit in elke fase van de reis te belonen. Daarom kondigt het vandaag spannende veranderingen aan in zijn bekroonde Hilton Honors-loyaliteitsprogramma.
