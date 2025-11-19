エスリ、 Microsoft Fabric向け最新ArcGIS統合機能を発表

カリフォルニア州レッドランズ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ロケーション・インテリジェンスの世界的リーダーであるエスリは、ArcGIS GeoAnalytics for Microsoft Fabricの一般提供開始を発表しました。現在ArcGIS Maps for Microsoft Fabricのパブリック・プレビューも開始しています。マッピングツールを用いることで、ユーザーはビジネス、ライフスタイル、人口統計、環境などのデータを用いてコンテキストを容易に追加し、Microsoft OneLake内の企業データを充実させることが可能となります。

「この統合により、データ専門家はMicrosoft Fabric環境から直接、エスリの中核機能の一部を利用できるようになります」と、エスリ社長のジャック・デンジャモンドは述べています。「マイクロソフトとの長年にわたる戦略的提携がさらに発展していくことで、両社を利用されるお客様が空間的洞察を解き放ち、未開拓パターンを発見する一助になれば幸いです」

データサイエンティスト、データ・エンジニア、ビジネス・アナリスト、そしてエグゼクティブ・ステークホルダーの間では、空間分析とマッピングに対する市場の需要が高まっています。エスリのGeoAnalytics for Fabricにより、OneLake、Microsoft Power BI、またはArcGIS環境のいずれから作業する場合でも、組織全体でのデータの流動性が実現します。Fabricユーザーは、高度な空間分析ツールや機能、そして信頼性の高い厳選された高品質な空間データの豊富なライブラリに直接アクセスできるようになり、対象となるものがどこにあるのか、互いにどのような関連性があるのか、何を意味するのか、そしてどのような行動を取るべきかが分かります。

「英国気象庁の科学者たちは、Microsoft Fabricで高速観測データセットを処理する過程で、ArcGIS GeoAnalytics［for Microsoft Fabric］の機能を活用し、データに対する高度な地理空間分析を実施しました」と、英国気象庁の技術主任フェローであるリチャード・ローレンス氏は述べています。「このような複雑なデータセットの分析をこれまで行ったことはありませんでしたが、Microsoft Fabricに必要な機能が組み込まれているため分析は簡単にできました」

Fabricワークロード・ハブ経由で利用可能なArcGIS Maps for Fabricは、組織がインタラクティブなマップを作成し、慣れ親しんだMicrosoft Fabricユーザー・インターフェースから直接、マップのデザインのあらゆる側面を微調整することを可能にします。現在実施しているパブリック・プレビューでは、ユーザーがArcGIS Maps for Fabricを活用して、表形式やグラフの表示では見えないパターン、関係性、傾向を可視化し特定することができます。

「エスリの強力な地理空間分析機能とArcGIS Maps for Microsoft Fabricを、両社が協力して共通のお客様に提供できることになり、大変重要な進展として歓迎いたします」と、Microsoft OneLakeおよびFabricエコシステム担当バイス・プレジデント兼ゼネラル・マネジャーのディプティ・ボルカー氏は述べています。「ユーザーはFabric上のApache Sparkで実行される強力なGeoAnalytics機能にアクセスできるようになり、OneLake内の信頼性の高いArcGISデータを用いて地理空間インテリジェンスの可能性を最大限に探索し、引き出すことが可能となります。また、ArcGIS Maps for Fabricにより、エスリの強力な地理空間機能とのさらに進んだ統合が実現します」

GeoAnalytics for Fabricは、ArcGIS for Power BIと併せて、Microsoftユーザー向けに一般提供開始となりました。統合は引き続き拡大しており、ArcGIS Maps for Fabricはパブリック・プレビューを開始し、近い将来の一般提供を予定しています。詳細は、「ArcGIS for Microsoft Fabricの新機能」ブログをご覧ください。

エスリについて

地理情報システム（GIS）ソフトウエア、ロケーション・インテリジェンス、マッピング分野のグローバルマーケットリーダーであるエスリは、お客様が運営およびビジネス結果を改善するためにデータの潜在力を最大限に引き出すことができるよう支援します。当社は1969年に米国カリフォルニア州レッドランズで設立され、そのソフトウエアは、フォーチュン500企業、政府機関、非営利機関、大学を含む世界中の数十万の組織に導入されています。6大陸100か国以上に地域事務所、国際代理店、パートナーを抱え、サポートを提供しています。地理空間技術と分析に対する先駆的な取り組みにより、エスリは、地理的アプローチを活用して、世界で最も複雑ないくつかの問題を、ロケーションの重要なコンテキストに配置することで解決する、最も革新的なソリューションを開発しています。詳しくは当社のウェブサイト、 esri.com をご覧ください。

Copyright © 2025 Esri. All rights reserved. Esri（エスリ）、Esriの地球儀ロゴ、ArcGIS、The Science of Where、esri.com、@esri.comは、米国、欧州連合、またはその他の特定法域におけるエスリの商標、サービスマーク、または登録商標です。本文に記載されているその他の企業および製品またはサービスは、それぞれの所有者の商標、サービスマーク、または登録商標である可能性があります。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。