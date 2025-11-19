Owkin revela la primera infraestructura agéntica paneuropea para biología en la Cumbre de Soberanía Digital Francoalemana

BERLÍN--(BUSINESS WIRE)--En la Cumbre de Soberanía Digital Francoalemana del día de hoy en Berlín, Owkin, junto con los socios académicos líderes Gustave Roussy (Francia) y Charité Comprehensive Cancer Center (Alemania), anunció una iniciativa pionera para construir la primera infraestructura agéntica paneuropea con el objetivo de que los datos biológicos estén preparados para IA, como paso clave hacia una superinteligencia biológica.

El proyecto busca desarrollar e implementar métodos de IA modernos para asistir en la investigación biológica y el desarrollo de fármacos. Uno de los focos iniciales será ayudar a la homologación y la estructuración de datos biomédicos en Europa para mejorar la colaboración científica. Combinará sistemas de IA agéntica y estructuración de datos biomédicos de última generación para crear un nuevo modelo lógico capaz de automatizar y potenciar cada etapa de la investigación biológica y el desarrollo de fármacos.

