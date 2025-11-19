-

Owkin revela la primera infraestructura agéntica paneuropea para biología en la Cumbre de Soberanía Digital Francoalemana

BERLÍN--(BUSINESS WIRE)--En la Cumbre de Soberanía Digital Francoalemana del día de hoy en Berlín, Owkin, junto con los socios académicos líderes Gustave Roussy (Francia) y Charité Comprehensive Cancer Center (Alemania), anunció una iniciativa pionera para construir la primera infraestructura agéntica paneuropea con el objetivo de que los datos biológicos estén preparados para IA, como paso clave hacia una superinteligencia biológica.

El proyecto busca desarrollar e implementar métodos de IA modernos para asistir en la investigación biológica y el desarrollo de fármacos. Uno de los focos iniciales será ayudar a la homologación y la estructuración de datos biomédicos en Europa para mejorar la colaboración científica. Combinará sistemas de IA agéntica y estructuración de datos biomédicos de última generación para crear un nuevo modelo lógico capaz de automatizar y potenciar cada etapa de la investigación biológica y el desarrollo de fármacos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contactos de prensa:

Owkin
malika.labou-ext@owkin.com
+33 6 64 15 45 62

Gustave Roussy
Claire Parisel y Leona Pinto
presse@gustaveroussy.fr
+33 1 42 11 50 59
+33 1 42 11 63 59

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Dra. Anne Rediger
Referentin Pressearbeit
+49 30 450 570 400
presse@charite.de

