Andersen Consulting firma un acuerdo de colaboración con Business Meets Culture

Andersen Consulting amplía su alcance global a través de un acuerdo de colaboración con Business Meets Culture (BMC), una consultora estratégica global con oficinas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Con una sólida base en inteligencia cultural y comprensión del factor humano, BMC se especializa en estrategia, estrategia de marca, planificación comercial, innovación y transformación. Mediante metodologías propias y equipos multidisciplinarios, BMC ayuda a las empresas a conectar la estrategia con las personas, transformando tendencias, comportamientos y tensiones empresariales en oportunidades significativas para el crecimiento del negocio. La firma colabora con empresas líderes en diversos sectores, como bienes de consumo, servicios financieros, telecomunicaciones y tecnología.

“La colaboración con Andersen Consulting nos permite ampliar el alcance y el impacto de nuestro trabajo estratégico con base cultural”, comentó Fernando Parodi, CEO de BMC. “Juntos, estamos en condiciones de ofrecer a las organizaciones una perspectiva más aguda, una mayor visión de futuro y estrategias prácticas que impulsen un crecimiento sostenible”.

“A medida que organizaciones de todo el mundo siguen adaptándose a los rápidos cambios, nuestros clientes buscan soluciones diferenciadas que alineen la estrategia empresarial con la innovación”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “La colaboración con BMC nos permite ampliar nuestras capacidades y profundizar nuestro alcance global, además de capacitarnos para ofrecer soluciones más innovadoras y de alto impacto que generen resultados empresariales significativos”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece una gama completa de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación mediante IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, fiscalidad, jurídicos, de valoración, de movilidad global y de asesoramiento de primer nivel en una plataforma global con más de 44.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.