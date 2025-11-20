LTIMindtree versterkt haar relatie met Microsoft om toepassing van Microsoft Azure te versnellen en transformatie aangestuurd door AI te stimuleren

WARREN, N.J. & MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een internationaal bedrijf gespecialiseerd in technologieconsulting en digitale oplossingen, heeft een uitbreiding aangekondigd van haar globale samenwerking met Microsoft om toepassing van Microsoft Azure te versnellen en bedrijfstransformatie aangestuurd door AI voor ondernemingen te stimuleren. In het kader van deze samenwerking zal LTIMindtree voor de gezamenlijke klanten snellere cloudadoptie bevorderen en verbeterde bedrijfswaarde ontsluiten aan de hand van geavanceerde AI-oplossingen.

Als GSI-partner (Global System Integrator) voor Microsoft verdiept LTIMindtree haar engagement om internationale bedrijven in staat te stellen om hun cloudinvesteringen en Azure-verbintenissen te maximaliseren, en snellere time-to-value te verwezenlijken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.