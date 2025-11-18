Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting élargit sa portée mondiale grâce à un accord de collaboration avec Business Meets Culture (BMC), une société de conseil en stratégie mondiale implantée en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis.

Ancré dans l'intelligence culturelle et la perspicacité humaine, BMC se spécialise dans la stratégie, la stratégie de marque, la planification commerciale, l'innovation et la transformation ; sans discontinuité. Grâce à des approches propriétaires et à des équipes pluridisciplinaires, BMC aide les entreprises à connecter leur stratégie aux personnes en traduisant les tendances, les comportements et les tensions commerciales en opportunités significatives de croissance commerciale. La société travaille avec des entreprises de premier plan dans divers secteurs, notamment les biens de consommation, les services financiers, les télécommunications et la technologie.

« La collaboration avec Andersen Consulting nous permet d’amplifier la portée et l’impact de notre travail stratégique fondé sur la culture », déclare Fernando Parodi, CEO de BMC. « Ensemble, nous sommes en mesure d’offrir aux entreprises une perspective plus affinée, une plus grande prévoyance et des stratégies exploitables qui favorisent une croissance pérenne. »

« Alors que les entreprises du monde entier continuent de faire face à des perturbations rapides, nos clients recherchent des solutions différenciées qui alignent leur stratégie commerciale sur l’innovation », déclare Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen. « La collaboration avec BMC nous permet d’étendre nos capacités tout en approfondissant notre portée mondiale et nous permet de proposer des solutions plus tournées vers l’avenir et à fort impact qui génèrent des résultats commerciaux significatifs. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les activités commerciales, les technologies et la transformation par l’IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting, qui fait partie du modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offre une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d’évaluation, de mobilité mondiale et d’expertise consultative sur une plateforme internationale. Comptant plus de 44 000 professionnels dans le monde, Andersen Consulting est présent dans plus de 600 sites par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses sociétés partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui propose des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses membres et de ses collaborateurs dans le monde entier.

