HP diventa licenziatario del pool di Sisvel Wi-Fi 6, mettendo fine alle controversie con Wilus, Huawei e Philips

HP Inc e Sisvel hanno concluso un accordo per consentire al leader tecnologico globale con sede a Palo Alto di diventare un licenziatario del pool di brevetti Sisvel Wi-Fi 6.

L'accordo segue un processo di mediazione ordinato dal Giudice Rodney Gilstrap del Tribunale distrettuale statunitense per l'Eastern District del Texas, nell'ambito dell'azione legale per violazione di brevetto intentata nei confronti di HP da Wilus Institute of Standards and Technology, un licenziante nel pool.

L'accordo mette fine non solo alla denuncia di Wilus, ma anche alle azioni legali intentate contro HP da altri licenzianti nel pool di Sisvel Wi-Fi 6, Huawei e Philips.

