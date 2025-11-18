-

HP diventa licenziatario del pool di Sisvel Wi-Fi 6, mettendo fine alle controversie con Wilus, Huawei e Philips

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--HP Inc e Sisvel hanno concluso un accordo per consentire al leader tecnologico globale con sede a Palo Alto di diventare un licenziatario del pool di brevetti Sisvel Wi-Fi 6.

L'accordo segue un processo di mediazione ordinato dal Giudice Rodney Gilstrap del Tribunale distrettuale statunitense per l'Eastern District del Texas, nell'ambito dell'azione legale per violazione di brevetto intentata nei confronti di HP da Wilus Institute of Standards and Technology, un licenziante nel pool.

L'accordo mette fine non solo alla denuncia di Wilus, ma anche alle azioni legali intentate contro HP da altri licenzianti nel pool di Sisvel Wi-Fi 6, Huawei e Philips.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Media

Giulia Dini
Responsabile delle Comunicazioni
Tel: +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

Industry:

Sisvel

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Media

Giulia Dini
Responsabile delle Comunicazioni
Tel: +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

More News From Sisvel

Riassunto: Sisvel nomina un leader in ambito di proprietà intellettuale (IP) per guidare la divisione cinese e aprire una sede a Shenzhen

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Sisvel ha nominato Yixiong Zou per guidare le sue operazioni in Cina. Zou sarà responsabile della attività di licenza, gestione del programma e sviluppo commerciale della società nel Paese e dirigerà una nuova sede Sisvel che verrà aperta a Shenzhen. Zou entra a far parte dell'azienda come Amministratore delegato, Cina ed è il primo funzionario dell'azienda a detenere questo titolo. La sua nomina riflette l'importanza attribuita da Sisvel al mercato cinese. In oltr...

Riassunto: Cisco ottiene la licenza per il pool di brevetti Wi-Fi 6 gestito da Sisvel

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Cisco Systems, Inc. è diventata l'ultima società licenziataria del programma di pool di brevetti sulla tecnologia Wi-Fi 6 gestito da Sisvel. L'accordo, raggiunto in via amichevole, offre a Cisco la possibilità di accedere in un’unica soluzione a quasi 2.000 brevetti (245 famiglie di brevetti) riconosciuti finora, attraverso un processo di valutazioni indipendenti dei brevetti da parte del pool, come parte essenziale dello standard Wi-Fi 6 802.11ax. Cisco è il leade...

Riassunto: L'ex direttore di IP Mitsubishi guiderà Sisvel Japan

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Yoshinori Shimizu è il nuovo amministratore delegato della sede giapponese di Sisvel, il più grande e storico operatore di patent pool in Europa . La nomina coincide con le dimissioni di Tetsuro Fuse, che continuerà a lavorare con Sisvel nel ruolo di consulente. Shimizu è ampiamente riconosciuto come uno dei più importanti esperti in proprietà intellettuale (IP) in Giappone e, più recentemente, ha ricoperto l'incarico di Deputy General Manager della Corporate Expor...
Back to Newsroom