Sharjah emerge como centro internacional para inovação médica e P&D de cooperação

SHARJAH, EAU--(BUSINESS WIRE)--Nos EAU, onde cidades como Abu Dhabi e Dubai estão consistentemente classificadas entre as mais inovadoras do mundo, o Emirado de Sharjah, a capital cultural e de conhecimento do país, se posicionou decisivamente como um polo de excelência em pesquisa e inovação na área da saúde. Esta transformação é impulsionada sobretudo pelo Parque de Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Sharjah (SPARK), anteriormente SRTIP, Parque SRTI.

Esta ambição foi demonstrada de forma rotunda durante o recente fórum "Sharjah Next: Healthcare", que transcendeu uma conferência usual, se convertendo em uma poderosa declaração de intenções. Ele reuniu um grande número de personalidades mundiais da área da saúde, incluindo o Prof. Sir Magdi Yacoub, um pioneiro na cirurgia cardiotorácica; o Prof. Humaid Obaid Al-Shamsi, um dos principais oncologistas dos EAU; e o Dr. Vladimir Ivkovic da Harvard Medical School.

"Com o Sharjah Next: Healthcare, criamos um palco mundial para diálogo, descoberta e cooperação", comentou Hussain Al Mahmoudi, Diretor Executivo do SPARK. "Nosso objetivo é conectar a experiência internacional com as oportunidades locais, garantindo que a inovação em Sharjah se traduza em saúde e bem-estar duradouros às comunidades em todos os lugares."

O fórum refletiu a missão central do SPARK: preencher a lacuna entre pesquisas inovadoras em laboratório e aplicações no mundo real. As discussões exploraram as fronteiras da neurociência, diagnósticos baseados em IA, medicina espacial e biotecnologia, criando uma plataforma de networking exclusiva para acadêmicos, clínicos, startups e formuladores de políticas.

Um respaldo contundente a este ecossistema veio de Sua Alteza, Xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Membro do Conselho Supremo e Governante de Sharjah, que anunciou uma doação de US$ 2 milhões para o revolucionário projeto "Válvula Magdi Yacoub". Esta tecnologia pioneira, que permite que o corpo do paciente desenvolva uma válvula cardíaca viva, exemplifica o tipo de pesquisa transformadora que o SPARK está designada a impulsionar.

O modelo do SPARK está essencialmente construído sobre uma robusta estrutura de tripla hélice de cooperação entre governo, indústria e setor acadêmico. Novas parcerias assinadas no fórum incluíram um memorando de entendimento com a Boehringer Ingelheim para fornecer aos pesquisadores do SPARK acesso à sua plataforma de inovação aberta, 'OpnME', e um acordo de pesquisa principal com Aster DM Healthcare para acelerar o desenvolvimento de tecnologias médicas e IA em diagnósticos.

Estas cooperações ressaltam uma proposta de enorme valor para investidores e pesquisadores: O SPARK é mais do que um parque físico; é um ecossistema integrado que oferece instalações como o centro de prototipagem e fabricação SoiLab, suporte regulatório simplificado e acesso a parceiros internacionais e oportunidades de financiamento.

Sobre o Parque de Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Sharjah (SPARK)

Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.