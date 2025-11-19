-

KP Labs y Frontgrade Gaisler se asocian para desarrollar sistemas informáticos con tolerancia a fallos para las misiones espaciales de próxima generación

BREMEN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--KP Labs, líder europeo en el desarrollo de sistemas autónomos para aplicaciones espaciales, y Frontgrade™ Gaisler Technologies, proveedor líder de soluciones electrónicas de alta fiabilidad para misiones espaciales y de seguridad nacional, han firmado un Memorando de Entendimiento en el evento Space Tech Expo Europe que tuvo lugar en Bremen, Alemania. El acuerdo establece un marco de colaboración para desarrollar y validar soluciones tecnológicas de a bordo de última generación diseñadas para lograr una mayor autonomía y solidez en las misiones espaciales futuras.

A medida que los operadores satelitales y quienes diseñan las misiones dependen cada vez más del procesamiento de datos a bordo y de la autonomía, garantizar la tolerancia a fallos y la fiabilidad es sumamente prioritario.

Contactos de prensa
Julia Wiśniowska
Directora de Marketing, KP Labs
jwisniowska@kplabs.pl
+48 530 523 011

Susanne Folkesson, Frontgrade Gaisler
Responsable de Comunicación
Susanne.folkesson@gaisler.com
+46 31 7758650

