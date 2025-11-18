lululemon dévoile l’ensemble pour les athlètes des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina, en partenariat avec le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, lululemon (NASDAQ : LULU), en partenariat avec le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC), a dévoilé le nouvel ensemble pour les athlètes d'Équipe Canada en vue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina. Ce lancement marque la troisième collaboration de lululemon en tant qu’habilleur officiel d’Équipe Canada dans le cadre de son partenariat à long terme avec le COC et le CPC.

« Grâce à notre étroite collaboration avec les meilleurs athlètes du pays et à l’expérience acquise lors des deux dernières éditions des Jeux, nous avons conçu un ensemble alliant innovation, inclusion, performance et style, a déclaré Calvin McDonald, chef de la direction de lululemon. Au Canada, les Jeux d’hiver occupent une place spéciale dans notre cœur. lululemon est extrêmement fière de soutenir Équipe Canada avec des produits conçus pour nos athlètes, avec nos athlètes. »

Quelques-unes des caractéristiques innovatrices :

Technologies thermorégulatrices : conçu pour braver les éléments, chaque vêtement et accessoire isolé repose sur un système de superposition adapté aux conditions hivernales. L’ensemble s’ajuste aux besoins des athlètes tout au long des Jeux, du centre-ville de Milan jusqu’aux sommets de la montagne à Cortina.

: conçu pour braver les éléments, chaque vêtement et accessoire isolé repose sur un système de superposition adapté aux conditions hivernales. L’ensemble s’ajuste aux besoins des athlètes tout au long des Jeux, du centre-ville de Milan jusqu’aux sommets de la montagne à Cortina. Conception inclusive : cet ensemble réaffirme l’engagement de lululemon envers une expérience équitable pour chaque athlète grâce à un design inclusif et des innovations concrètes. L’ensemble intègre de nouvelles chaussures adaptatives, des coupes pensées pour la position assise, des tissus techniques résistants à l’abrasion ainsi que des détails fonctionnels comme le braille et les fermetures magnétiques.

: cet ensemble réaffirme l’engagement de lululemon envers une expérience équitable pour chaque athlète grâce à un design inclusif et des innovations concrètes. L’ensemble intègre de nouvelles chaussures adaptatives, des coupes pensées pour la position assise, des tissus techniques résistants à l’abrasion ainsi que des détails fonctionnels comme le braille et les fermetures magnétiques. Fierté canadienne : rehaussée de symboles uniques et de couleurs inspirantes, chaque tenue raconte l’histoire du Canada et de sa nature hivernale. Des imprimés topographiques et des motifs d’érable audacieux sont combinés à des teintes allant du rouge profond aux verts et bleus glacés qui illustrent la beauté du pays.

: rehaussée de symboles uniques et de couleurs inspirantes, chaque tenue raconte l’histoire du Canada et de sa nature hivernale. Des imprimés topographiques et des motifs d’érable audacieux sont combinés à des teintes allant du rouge profond aux verts et bleus glacés qui illustrent la beauté du pays. Style distinctif : des coupes modernes rehaussées de détails techniques allient performance et élégance. Des tissus en laine mérinos, jacquard et Glyde™ translucide apportent aux tenues olympiques et paralympiques une touche contemporaine, du village jusqu’au podium.

Les athlètes, entraîneuses et entraîneurs et toute l'équipe de soutien porteront fièrement la collection Équipe Canada lors des moments particulièrement marquants des Jeux : pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture, lors des cérémonies de remise des médailles, pour les apparitions médiatiques, ainsi qu’au cœur du village des athlètes.

« Les athlètes canadiens sont parmi les meilleurs au monde, il va donc de soi de créer un ensemble à la hauteur de leur excellence, à la fois innovateur et élégant », a déclaré David Shoemaker, chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien. « Depuis le tout début de notre partenariat, lululemon est un allié de confiance pour Équipe Canada, s'assurant de répondre aux besoins des athlètes à chaque étape du processus de conception. Nous avons très hâte de voir l’ensemble en action en Italie et ici au pays, alors que le Canada se rassemble pour soutenir son équipe. »

« C’est incroyable de voir à quel point l’ensemble pour les athlètes continue d’évoluer grâce à l’engagement de lululemon. L’équipe collabore directement avec les athlètes pour bien comprendre leur réalité et concevoir des produits à la hauteur de leurs attentes, » a déclaré Karen O’Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. « C’est notre ensemble le plus inclusif et personnalisable à ce jour, une belle démonstration de ce que nous pouvons accomplir quand on fait de l’accessibilité une priorité. Ces tenues confortables permettront à l’équipe paralympique canadienne de briller avec fierté tout au long des Jeux d’hiver. »

Fidèle à son engagement envers Équipe Canada, lululemon collabore avec le COC et le CPC aux côtés d’ambassadeurs et ambassadrices qui partagent les mêmes valeurs. À ce titre, lululemon a dévoilé aujourd’hui la liste de ses ambassadeurs et ambassadrices d’Équipe Canada pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina : Sidney Crosby (hockey sur glace), Cynthia Appiah (bobsleigh), William Dandjinou (patinage de vitesse courte piste), Piper Gilles (patinage artistique), Emma Maltais (hockey sur glace), Paul Poirier (patinage artistique), Cassie Sharpe (ski acrobatique), Tyler Turner (parasnowboard) et Natalie Wilkie (ski paranordique).

En partenariat avec le COC et le CPC, lululemon soutient les athlètes canadiens à travers le programme Futur patrimoine en versant 10 % des ventes de la collection aux Fondations olympique et paralympique canadiennes. Ces deux fondations appuient les athlètes canadiens dans la pratique de leur sport et l’atteinte de leurs objectifs, de la salle d’entraînement jusqu'au podium et au-delà. À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina, lululemon ajoute de nouveaux styles à la collection Futur patrimoine afin d’encourager Équipe Canada : foulard Futur patrimoine, sac bandoulière, la tuque Warm Revelation et plus encore.

La collection Équipe Canada x lululemon sera disponible en ligne au Canada et aux États-Unis dès le 18 novembre, puis dans les boutiques lululemon partout au Canada et à Milan dès le 19 novembre. Davantage de vêtements et d'accessoires Équipe Canada seront disponibles au Canada et aux États-Unis à l’approche des Jeux.

Pour en apprendre plus sur le rôle de lululemon en tant qu'habilleur officiel d'Équipe Canada et pour découvrir la collection, visitez le https://shop.lululemon.com/fr-ca/story/team-canada.

À propos de lululemon

lululemon (NASDAQ : LULU) est une entreprise de vêtements, de chaussures et d'accessoires techniques pour le yoga, la course, l'entraînement, ainsi qu’une multitude d’activités et de sports. lululemon conçoit des produits à la pointe de l’innovation afin d'encourager un esprit de communauté, favoriser le bien‑être mental et physique et soutenir le potentiel de chaque individu. Redéfinissant les standards en matière de tissus et de conceptions, lululemon consulte des yogis et des athlètes de communautés locales à travers le monde afin de développer des produits qui répondent aux besoins de tous. Pour plus d'informations, rendez-vous au lululemon.com.

À propos du Comité olympique canadien (COC)

Le Comité olympique canadien (COC) croit au pouvoir transformateur du sport pour façonner l’avenir du Canada. Avec son initiative Équipe Canada 2035, le COC s’engage à bâtir un système sportif sécuritaire, inclusif et accessible, afin que davantage de jeunes puissent pratiquer un sport et s'y épanouir. Cet engagement repose sur trois piliers : Jeu, Podium et Planète, qui ont pour objectif de permettre à la prochaine génération d’athlètes canadiens de réaliser leurs rêves olympiques. Pour en savoir plus, rendez-vous au olympique.ca.

À propos du Comité paralympique canadien (CPC)

Le Comité paralympique canadien (CPC) est un organisme privé sans but lucratif qui collabore avec 28 organismes de sport membres, déterminés à promouvoir le pouvoir transformateur du sport paralympique. Animé par la vision d’un monde plus inclusif par le sport, le CPC concentre ses efforts sur deux priorités stratégiques : optimiser la préparation et la performance d’Équipe Canada aux Jeux et renforcer l’impact du mouvement paralympique à l’échelle nationale. En célébrant le parcours et les réussites des athlètes paralympiques, le Comité paralympique canadien contribue à briser les barrières, à multiplier les possibilités et à rendre le sport plus accessible à toutes et à tous. Pour en savoir plus, rendez-vous au paralympique.ca.