-

NetcrackerとNEC、日本を代表する通信事業者KDDI向けに重要なBSS機能を実装

ネットクラッカー収益管理領域のアクティブ・メディエーション機能が、サービスプロバイダーのIT戦略全体において重要な役割を担う

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーと日本電気株式会社（NEC）は本日、日本の通信事業者KDDIが、長期的なBSS戦略の一環として、主力製品「Netcracker Digital Platform」の一部である「Netcracker Digital Commerce & Monetization」の機能を導入したことを発表します。

親会社であるNECが本プロジェクトのプライム・システムインテグレーターとして支援する中、ネットクラッカーは「Active Mediation」を導入。これによりKDDIは、リソース活用の改善と自社開発能力の強化を通じて業務の最適化・効率化を図ると同時に、エンドユーザー向けの高品質サービス継続を保証します。

次世代メディエーションのソリューションにより、KDDIは新システムの構成可能性と柔軟性を活用し、開発・運用・トラブルシューティングなどを包括的に改善し。これにより向上された運用の自律性と設定機能の活用を実現します。

「KDDIは、継続的な成長とビジネスのイノベーションという目標を支えるIT基盤の変革において、Netcracker社およびNEC社とのパートナーシップを今後も継続できることを大変嬉しく思います」と、KDDIの大村健太郎副本部長は述べています。「重要なメディエーション分野においてNetcracker社を選定したことで、本導入が成功したこと、またクラウド変革やパッケージソリューションの効率的活用といった長期的なIT戦略上のさらなる価値がもたらされると確信しています。」

ネットクラッカーのCTOであるボブ・タイタス氏は次のように述べます。「KDDIのクラウド変革と既製品であるパッケージソフトウェア活用という重要な戦略的取り組みにおいて、受賞歴のあるデジタルファーストのBSSプラットフォームを提供する当社とNECを信頼してくださったことを光栄に思います。エンドユーザーへのサービス品質はKDDIにとって最重要課題であると同時に、ビジネスとサービスポートフォリオの革新・拡大も継続していくと認識しています。当社はKDDIが両目標を達成し続けることを支援できると確信しており、今後のパートナーシップでのさらなる達成を楽しみにしています。」

Netcracker Technologyについて
NEC株式会社の完全子会社であるネットクラッカー・テクノロジーは、世界中のサービスプロバイダーがデジタルファーストである健常市場で繁栄するためにビジネスを変革する支援を行う専門知識、文化、リソースを有しています。当社の革新的なソリューション、価値重視のサービス、そして途切れることのない実績により、30年以上にわたりお客様の成長と成功を支えてまいりました。5G収益化、AI、自動化、他垂直産業など主要分野における最新技術を活用し、サービスプロバイダーの変革目標達成、通信事業者から技術企業への進化推進、事業成長と収益性の実現を支援します。詳細はwww.netcracker.comをご覧ください。

Contacts

Anita Karvé（アニタ・カーヴェ）
ネットクラッカー・テクノロジー
MediaGroup@Netcracker.com

Industry:

Netcracker Technology

Release Versions
EnglishJapanese

Contacts

Anita Karvé（アニタ・カーヴェ）
ネットクラッカー・テクノロジー
MediaGroup@Netcracker.com

More News From Netcracker Technology

スイスコムはネットクラッカーとの提携により、B2Bドメイン向け自律型ネットワーキングを拡張

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーは、同社の長年の顧客であるスイスコムが、B2B事業のサポートを目的として、ITシステムをネットクラッカーの業界をリードするドメイン オーケストレーション プラットフォームに統合するための新たな契約を締結し、パートナーシップを延長・拡大したことを発表しました。 ネットクラッカーはこれまで、スイスコムのネットワーク向けに数多くのドメイン自動化ソリューションを提供し、同社のモダナイゼーション プログラムと自動化推進を加速させてきました。スイスコムによるネットワークドメインの自動化は、市場投入までの時間の短縮、安定性の改善、コスト削減など、大規模な取り組みでネットワークとIT全体にわたる多くのメリットをもたらしました。 この成功を基に、スイスコムはB2Bオーバーレイ サービス（ビジネス向けWAN）向けプラットフォームとしてNetcracker Domain Orchestrationの採用を決定しました。これによりスイスコムは、非常に複雑なIT環境における課題に対処するた...

ネットクラッカーとe&、BSS変革プログラムで大きなマイルストーンを達成

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーは「GITEX Global 2025」にて、グローバル・テクノロジー・グループであるe&の中核通信事業部門e& UAEとのデジタル変革プログラムで、ネットクラッカーの革新的なデジタルネイティブBSS（ビジネス・サポート・システム）ソリューションに基づく本番稼働準備のマイルストーンを達成したことを発表しました。ネットクラッカーのBSSは、顧客体験におけるリーダーシップの確立、テクノロジー面での優位性の維持、サイバーセキュリティの強化、そして持続可能性の推進というe& UAEの目標を支援しています。 e& UAEによる大規模かつ複雑なIT変革のこのフェーズでは、リードから注文確定までのプロセス全体で価値を提供し、大手法人顧客向けのフルフィルメントプロセスを自動化することに重点を置きました。本プログラムの成功によって、e& UAEは新規B2B顧客のエンド・ツー・エンドのデジタル導入支援をサポートし、革新的でパーソナライズされた製...

Cスパイア、ネットクラッカーの生成AI機能を活用して顧客体験と業務効率を向上

ウォルサム、マサチューセッツ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーは 長年の顧客であるCスパイアが「ネットクラッカー・生成AI・テレコム・ソリューション の高度な機能を「ネットクラッカー収益管理」に実装し、Cスパイアの請求管理体験を強化し、カスタマーケア業務の自動化を推進したと発表しました。 ギガビット光ファイバーと全国規模の5Gネットワークを運営し、B2CとB2Bの顧客をサポートするCスパイアは、そのウェブサイトに組み込まれる搭載機能などの事前統合された生成AIソリューションを含む「ネットクラッカー収益管理」の最新バージョンにアップグレードしました。その目的は、請求管理プロセスの自動化とAIエージェントの組み込みにより、エンド顧客体験全体を格段に改善させることにあります。 Cスパイアの顧客とサービス担当者は、生成AIソリューションを用いて請求に関する問い合わせの回答を受け取り、それによってコールセンターのトラフィックの減少、業務を合理化し、オペレータの事業運営費用の削減を実現します。Cスパイアは、販売サイクル中のパーソナリゼー...
Back to Newsroom