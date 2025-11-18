HP devient un titulaire de licence du pool de brevets Sisvel Wi-Fi 6 et met fin aux litiges avec Wilus, Huawei et Philips

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--HP Inc et Sisvel ont conclu un accord pour que le leader technologique mondial basé à Palo Alto devienne un titulaire de licence du pool de brevets Sisvel Wi-Fi 6.

L'accord fait suite à un processus de médiation ordonné par le juge Rodney Gilstrap, du tribunal de district des États-Unis pour le district oriental du Texas, dans le cadre d'un litige en contrefaçon de brevet intenté contre HP par le Wilus Institute of Standards and Technology, un concédant de licence dans le pool.

L'accord met fin non seulement à la poursuite Wilus, mais aussi aux actions lancées contre HP par d'autres concédants du pool Sisvel Wi-Fi 6, Huawei et Philips. HP dispose désormais d’un accès unique à environ 2 000 brevets (245 familles de brevets) reconnus à ce jour, grâce au processus d’évaluation indépendante des brevets par le pool, comme essentiels à la norme 802.11ax Wi-Fi 6.

Près de 40 entités concèdent des licences de brevets dans le pool de brevets Sisvel Wi-Fi 6. En plus de HP Inc, ceux-ci comprennent d'autres ajouts récents tels que Cisco, Netgear et Acer.

« Nous sommes reconnaissants à HP pour la manière constructive avec laquelle ils ont abordé le processus de médiation, sous la supervision du médiateur David Folsom », déclare Nick Webb, responsable de l'octroi de licences chez Sisvel. « Toutes les parties ont travaillé sérieusement pour trouver une solution au lieu d’aggraver le différend. Sisvel est toujours prêt à aider à résoudre les désaccords entre les parties et à fournir des solutions de licence équitables. Nous sommes heureux d'avoir suivi cette voie dans ce cas. »

Le fondateur et CEO de Wilus, Jin Sam Kwak, a déclaré qu'il s'agissait d'un moment important pour la société sud-coréenne, fondée en 2012 : « Avec ce litige clôturé et HP rejoignant le groupe Sisvel Wi-Fi 6, nous pouvons à présent concentrer nos efforts sur l’avancement de la R&D et sur la poursuite de l’innovation dans les technologies Wi-Fi ».

Steven Geiszler, Chief US IP Counsel de Huawei, déclare que la société est « ravie que cet accord résolve le différend actuel avec HP ». Huawei se consacre à faire en sorte que ses technologies Wi-Fi de pointe soient largement adoptées au profit de l'industrie et des consommateurs, explique-t-il. « Les pools de brevets comme celui de Sisvel jouent un rôle clé dans l’octroi de licences FRAND aux acteurs de l’industrie, ce qui incite les innovateurs à réinvestir dans l’invention de technologies plus avancées », déclare Geiszler.

Il s’agit d’un point de vue partagé par Jako Eleveld, responsable de l'octroi de licences de PI chez Philips. « Philips est convaincu que le pool de brevets Sisvel Wi-Fi 6 est la bonne solution pour l’octroi de licences pour la technologie Wi-Fi 6 », dit-il. « Cela est démontré par les nombreux accords de licence de brevet Wi-Fi 6 signés jusqu’à présent. L’ajout de HP en octobre en tant que dernier titulaire de licence marque une étape importante pour le pool. »

À propos de Sisvel

Sisvel croit en l'importance de la collaboration, de l'ingéniosité et de l'efficacité pour répondre aux besoins des titulaires de brevets et de ceux qui souhaitent accéder à leurs technologies. Dans un marché complexe et en constante évolution, notre principe directeur est de créer des conditions de concurrence équitables avec le développement et la mise en œuvre de solutions de commercialisation flexibles et accessibles.

Sisvel | We Power Innovation

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.