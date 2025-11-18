HP se convierte en licenciatario del conjunto de patentes Wi-Fi 6 de Sisvel y pone fin a las disputas con Wilus, Huawei y Philips

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--HP Inc. y Sisvel anunciaron la firma de un acuerdo mediante el cual la compañía tecnológica con sede en Palo Alto se incorpora como licenciataria del conjunto de patentes Wi-Fi 6 de Sisvel.

El acuerdo es resultado de un proceso de mediación ordenado por el juez Rodney Gilstrap, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, en el marco de un litigio por infracción de patentes iniciado contra HP por Wilus Institute of Standards and Technology, uno de los licenciatarios del conjunto.

La resolución no solo pone fin a la demanda presentada por Wilus, sino también a las acciones iniciadas contra HP por otros licenciatarios del conjunto de Wi-Fi 6 de Sisvel, entre ellos Huawei y Philips. De esta manera, HP obtiene acceso centralizado a cerca de 2.000 patentes (245 familias de patentes) reconocidas hasta la fecha (a través del proceso independiente de evaluación de patentes del conjunto) como esenciales para el estándar 802.11ax Wi-Fi 6.

Cerca de 40 entidades licencian actualmente las patentes del conjunto de Sisvel para Wi-Fi 6. Además de HP Inc., este grupo incluye incorporaciones recientes como Cisco, Netgear y Acer.

“Estamos agradecidos a HP por la forma constructiva en que participó del proceso de mediación y al mediador, el Honorable David Folsom, por su facilitación”, señaló Nick Webb, director de Licencias de Sisvel. “Todas las partes trabajaron seriamente para encontrar una solución en lugar de escalar la disputa. Sisvel está siempre dispuesta a ayudar a resolver desacuerdos entre las partes y a ofrecer soluciones de licenciamiento equitativas. Nos complace haberlo logrado en este caso”.

Para Jin Sam Kwak, fundador y CEO de Wilus, este acuerdo representa un hito importante para la empresa surcoreana, fundada en 2012: “Con el litigio ya superado y HP incorporándose como nuevo licenciatario del conjunto de Wi-Fi 6 de Sisvel, ahora podemos concentrar nuestros esfuerzos en impulsar la I+D y promover nuevas innovaciones en tecnologías Wi-Fi”.

Steven Geiszler, director de Propiedad Intelectual de Huawei en Estados Unidos, afirmó que la compañía está “encantada de que este acuerdo resuelva nuestra disputa actual con HP”. Huawei, explicó, está comprometida con la adopción generalizada de sus tecnologías Wi-Fi de vanguardia en beneficio de la industria y los consumidores”. Los conjuntos de patentes como el de Sisvel desempeñan un papel clave al ofrecer licencias FRAND de manera eficiente en nombre de los innovadores, lo que a su vez incentiva a seguir invirtiendo en el desarrollo de tecnologías más avanzadas”, sostuvo Geiszler.

Una visión que comparte Jako Eleveld, director de Licencias de Propiedad Intelectual de Philips. “Philips está convencida de que el conjunto de patentes Wi-Fi 6 de Sisvel es la solución adecuada para el licenciamiento de esta tecnología”, señaló. “Así lo demuestran los numerosos acuerdos de licencia firmados hasta la fecha. La incorporación de HP en octubre como el licenciatario más reciente marca un hito importante para el conjunto”.

Acerca de Sisvel

Sisvel se guía por la convicción de que la colaboración, la creatividad y la eficiencia son esenciales para conciliar las necesidades de los titulares de patentes con las de quienes desean acceder a sus tecnologías. En un mercado complejo y en constante evolución, nuestro principio rector es promover condiciones equitativas mediante el desarrollo e implementación de soluciones de comercialización flexibles y accesibles.

Sisvel | We Power Innovation

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.