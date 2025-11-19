シャルジャ、医療イノベーションと共同研究開発の世界的拠点として台頭

アラブ首長国連邦シャルジャ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アラブ首長国連邦では、アブダビやドバイといった都市が常に世界有数の先進都市として評価されていますが、同国の文化と知の中心地であるシャルジャ首長国が、医療分野の研究およびイノベーションにおける主要拠点としての地位を確固たるものにしています。この変革を主に牽引しているのは、Sharjah Research, Technology and Innovation Park（SPARK）［旧称：SRTIP、SRTI Park］です。

こうした志は、最近開催された「Sharjah Next: Healthcare」フォーラムにおいて強く示されました。同フォーラムは一般的な会議の枠を超え、明確な意図を力強く表明する場へと発展しました。同フォーラムには、サー・マグディ・ヤクーブ教授（胸部外科の先駆者）、フマイド・オバイド・アル・シャムシ教授（アラブ首長国連邦の著名ながん専門医）、そしてウラジーミル・イヴコヴィッチ医師（ハーバード大学医学大学院）など、世界の医療分野を代表する多数の専門家が集まりました。

「Sharjah Next: Healthcareによって、私たちは対話、発見、そして協働のための世界的な舞台を創出しました」と、フセイン・アル・マムーディ氏（SPARKのCEO）は述べています。「私たちの目的は、国際的な専門知識と地域の機会を結びつけ、シャルジャにおけるイノベーションが、世界中のコミュニティに長く続く健康と幸福をもたらすようにすることです。」

同フォーラムは、革新的な研究室レベルの成果と実社会での応用との隔たりを埋めるという、SPARKの中核的な使命を体現する内容でした。議論は、神経科学、AIを活用した診断、宇宙医学、バイオテクノロジーといった最先端分野に踏み込み、研究者、臨床医、スタートアップ、政策立案者が交流できる独自のネットワーキングの場を生み出しました。

このエコシステムに対する強い支持を示したのは、シャルジャ首長国の統治者であり、最高評議会メンバーでもあるスルターン・ビン・ムハンマド・アル・カーシミー殿下で、画期的な「Magdi Yacoub Valve」プロジェクトに対し、200万ドルの助成金を提供することを発表しました。この先駆的な技術は、患者自身の体が生体心臓弁を成長させられるようにするものであり、SPARKが育成を目指す変革的研究の典型例です。

SPARKのモデルは、政府、産業界、学界の協働による強固なトリプルヘリックス型枠組みを基盤として構築されています。同フォーラムで締結された新たな提携には、ベーリンガーインゲルハイムとの覚書（MOU）が含まれており、これによりSPARKの研究者は同社のオープンイノベーション・プラットフォーム「OpnME」にアクセスできるようになります。また、アスターDMヘルスケアとの包括的研究協定も締結され、医療技術および診断分野におけるAIの開発の迅速化を目指します。

これらの協働は、投資家および研究者にとっての重要な価値提案を強調するものであり、SPARKは単なる物理的な拠点ではなく、SoiLabの試作・製造ハブなどの施設をはじめ、効率的な規制支援、国際的なパートナーや資金調達機会へのアクセスなどを提供する、統合型のエコシステムです。

