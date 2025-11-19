KP Labs e Frontgrade Gaisler si uniscono per promuovere il calcolo tollerante dei guasti per le missioni spaziali di prossima generazione

BREMA, Germania--(BUSINESS WIRE)--KP Labs, leader europeo nella fornitura di sistemi autonomi per applicazioni spaziali e Frontgrade™ Gaisler Technologies, leader nella fornitura di soluzioni elettriche ad alta affidabilità per missioni spaziali e di sicurezza nazionale hanno firmato un Memorandum d'intesa durante la Space Tech Expo Europe a Brema, Germania. L'accordo stabilisce una struttura di collaborazione per lo sviluppo e la convalida di architetture di calcolo di bordo all'avanguardia progettate per aumentare l'autonomia e la resilienza di missioni spaziali future.

Mentre gli operatori satellitari e i progettisti delle missioni si affidano sempre più spesso all'elaborazione e all'autonomia dei dati di bordo, mantenere la tolleranza dei guasti e l'affidabilità è diventato una priorità critica.

