Esri推出适用于Microsoft Fabric的最新ArcGIS集成功能

用户现可畅享空间分析与智能制图的强大组合

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 位置智能领域的全球领导者Esri今日宣布，ArcGIS GeoAnalytics for Microsoft Fabric正式全面可用。同时进入公开预览阶段的还有ArcGIS Maps for Microsoft Fabric，这款制图工具能让用户轻松添加商业、生活方式、人口统计和环境数据等背景信息，以丰富Microsoft OneLake中的企业数据。

Esri总裁Jack Dangermond表示：“此次集成让数据专业人员能直接在其Microsoft Fabric环境中使用Esri的部分核心功能。我们很高兴能推进与Microsoft的长期战略合作，帮助双方的共同客户挖掘空间洞察，发现未被探索的模式。”

数据科学家、数据工程师、业务分析师及其管理层对空间分析制图的市场需求日益增长。Esri的GeoAnalytics for Fabric支持数据在企业内部自由流转，无论用户是在OneLake、Microsoft Power BI还是ArcGIS环境中工作。Fabric用户现在可直接使用复杂的空间分析工具和功能，以及庞大的权威精选空间数据集，了解事物的位置、相互关系、内在意义和应采取的行动。

英国天气和气候服务机构英国气象局(Met Office)的首席技术研究员Richard Lawrence表示：“英国气象局的科学家们在使用Microsoft Fabric处理高速观测数据集时，借助ArcGIS GeoAnalytics [for Microsoft Fabric]功能对数据进行了高级地理空间分析。由于该功能直接内置在Microsoft Fabric中，我们的科学家能够轻松对这个复杂数据集进行前所未有的分析。”

ArcGIS Maps for Fabric可通过Fabric Workload Hub获取，助力企业在熟悉的Microsoft Fabric用户界面中创建交互式地图，并微调地图设计的各个方面。ArcGIS Maps for Fabric目前处于公开预览阶段，用户可借助该工具可视化并识别表格或图表视图中无法呈现的模式、关联和趋势。

Microsoft OneLake和Fabric生态系统副总裁兼总经理Dipti Borkar表示：“我们很高兴看到与Esri的合作达成这一里程碑，将其强大的地理空间分析功能和ArcGIS Maps for Microsoft Fabric带给双方的共同客户。用户现在可使用Fabric上运行于Apache Spark的强大GeoAnalytics功能，借助OneLake中的权威ArcGIS数据探索并释放地理空间智能的全部潜力。此外，ArcGIS Maps for Fabric进一步深化了与Esri强大地理空间功能的集成。”

GeoAnalytics for Fabric现已与ArcGIS for Power BI一道，向Microsoft用户正式全面开放。相关集成功能仍在持续扩展，ArcGIS Maps for Fabric已进入公开预览阶段，计划在不久后正式全面可用。如需了解更多信息，请阅读“ArcGIS for Microsoft Fabric新增功能”博客

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

Copyright © 2025 Esri. 保留所有权利。Esri、Esri球形徽标、ArcGIS、The Science of Where、esri.com和@esri.com是Esri在美国、欧盟或某些其他司法管辖区的商标、服务标志或注册商标。此处提及的其他公司和产品或服务可能是其各自商标所有者的商标、服务商标或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Jo Ann Pruchniewski
Esri公共关系部
手机：301-693-2643
电邮：jpruchniewski@esri.com

