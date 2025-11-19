True宣布與Integrum達成新的投資合作關係，重寫高階人力產業的未來

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- True是一所頂級全球性高階人力平台，藉由資料、人工智慧與專業知識促動這個產業的科技發展。該公司今天宣布和專門與技術專業服務公司合作的私有投資公司Integrum Holdings LP（以下簡稱「Integrum」）達成一項新的戰略性投資合作關係。Integrum挹注的重要投資將有助於True的下階段成長，協助客戶解決最迫切的人才與領導力需求。

自從12年前成立迄今，True已成為這個產業的一股顛覆力量，從一家精品獵人頭公司發展成為北美第六大人力資源公司，年收入超過3.5億美元。True的有機成長得力於其高度專業的人才和創新文化。True抱持科技第一的企業家胸懷，並重視透明度，已重塑高階人力產業的版圖。

True共同創辦人暨執行長Brad Stadler說：「從第一次會面起，我就能感受到Integrum團隊的特出之處。與他們的整個主管團隊會面令我動力大增。我可以花一整天的時間待在他們的辦公室裡。我們的看法一致、一樣高瞻遠矚。都堅持以正確的方式實現目標，並關心我們對所有相關人員產生的影響。與他們合作，我感到十分榮幸。」

True共同創辦人暨執行副主席Joe Riggione說：「Integrum擁有成長願景與深度產業知識，共同承諾培養以人為本的強大文化，是True理想的未來發展合作夥伴。我們熱烈歡迎Ursula Burns、Jeff Livingston、Tagar Olson和Dan Rozenfeld加入我們的董事會。他們在專業服務公司、上市公司董事會與高階主管群中累積的資深經歷，將是True邁向成長的寶貴資產。」

Integrum共同創辦人、前Xerox執行長、Uber和TSMC現任董事Ursula Burns說：「我們熱烈期待與Brad、Joe以及才華橫溢的True團隊合作。他們打造了令人稱羨的平台，建立了面向未來的清晰願景。」

Integrum投資委員會成員Jeff Livingston補充道：「True採取技術領軍的做法，擁有企業家團隊，不懈為其團隊、客戶和更大層面的利害關係人創造優秀成果。我們非常高興能成為他們下一階段的合作夥伴。」

關於TRUE

頂級全球性高階人力平台True解決客戶最迫切的人才需求。True擁有這個產業最完整、最具行動力的人才智慧、人工智慧和專家見解，用以強化客戶領導戰略的每一步驟，發揮長遠的影響力。其產品與服務包括高階主管招聘用的True Search、部分或臨時安插人力用的TrueBridge，以及透過輔導和評估強化領導團隊的True Advisory。現代人力客戶關係管理Thrive可簡化人力管理，SearchEssentials則應用技術提高招聘人才的精準度。

關於INTEGRUM

投資公司Integrum專門與從事金融和商業服務的科技服務公司合作。該公司由一群經驗豐富的領導者創立，他們充分利用他們多元互補的背景和大量人脈，立志打造一個與眾不同的投資平台。Integrum的投資策略是建構一個集中投資高信心對象物的投資組合。Integrum透過投資科技和其他創新形式並與管理團隊合作，提高獲得人才、人脈和能力的機會，加速成長。進一步資訊，請見：www.integrum.us。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。