HP wordt licentiehouder van Sisvel Wi-Fi 6 Pool en beëindigt geschillen met Wilus, Huawei en Philips

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--HP Inc en Sisvel hebben een overeenkomst gesloten waarbij de in Palo Alto gevestigde wereldwijde technologieleider licentiehouder wordt van de Sisvel Wi-Fi 6-octrooipool.

De overeenkomst volgt op een bemiddelingsprocedure die was gelast door rechter Rodney Gilstrap van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het oostelijke district van Texas, als onderdeel van een rechtszaak wegens octrooi-inbreuk die tegen HP was aangespannen door Wilus Institute of Standards and Technology, een licentiegever in de pool.

De overeenkomst beëindigt niet alleen de rechtszaak van Wilus, maar ook de procedures die door andere Sisvel Wi-Fi 6-poollicentiegevers, Huawei en Philips, tegen HP zijn aangespannen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Media

Giulia Dini
Communications Manager
Tel: +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

