會員禮遇升級：希爾頓榮譽客會推出更快精英會籍晉升通道，新增頂級會籍——曜鑽會籍會籍

維吉尼亞州麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 始終致力於在旅客出行的每個階段為會員忠誠度提供獎勵的Hilton (NYSE: HLT)今日宣布，其屢獲殊榮的希爾頓榮譽客會忠誠度計畫將迎來重大升級。今年1月起，Hilton將推出旗下最頂級的會籍等級——鑽石曜鑽會籍，帶來一系列升級權益，包括可在預訂時即時兌換的「可確認升級獎勵」、保證下午4點延遲退房，以及專屬客戶服務支援。

此外，希爾頓榮譽客會金會籍的獲取速度將會更快，會員不僅能繼續享受目前金會籍的所有權益（包括視房態升級客房和酒店內餐飲消費額度），還能以更快速度獲得該會籍。鑽石會籍的獲取門檻也將降低，同時保留會員最看重的核心權益。

Hilton總裁兼執行長Chris Nassetta表示：「會員回饋稱，他們希望在整個旅行過程中獲得更多個人化禮遇和有意義的獎勵。今天，我們很榮幸為希爾頓榮譽客會開啟新篇章，兌現對會員最重要的承諾：讓忠誠度在全球更多地方變得更易獲取、獎勵更豐厚。在許多忠誠度計畫日趨同質化的當下，我們正在為每位會員強化希爾頓榮譽客會的價值——從為精英會員提供卓越的升級權益，到讓他們能透過我們不斷擴充的9000多家酒店的組合，獲得更多夢想旅行、入住體驗、積分賺取和兌換的方式。」

2026年，獲取Hilton精英會籍將變得更加輕鬆，讓更多旅客有機會享受希爾頓榮譽客會及希爾頓榮譽客會應用程式帶來的尊貴體驗、專屬禮遇和靈活便捷的服務，成為他們理想的旅行伴侶。核心升級亮點包括：

會員每年僅需入住25晚即可獲得金會籍——較目前40晚的要求減少15晚。

金會籍會員將繼續享受原有權益，例如提前確認視房態客房升級、每日餐飲消費額度或歐式早餐（具體視品牌和地區而定），以及額外80%的積分獎勵。

鑽石會籍獲取速度也將加快，入住要求從目前的60晚降至僅需50晚。鑽石會員將繼續享受原有權益，包括提前確認視房態客房升級、每日餐飲消費額度或歐式早餐（具體視品牌和地區而定）、行政酒廊使用權、48小時訂房保證，以及額外100%的積分獎勵。

透過這些調整，Hilton降低了透過入住晚數、入住次數或符合條件的消費獲得金和鑽石會籍的門檻，自明年起生效。

開啟希爾頓榮譽客會頂尖禮遇

身為希爾頓榮譽客會的全新頂尖會籍，曜鑽會籍專為Hilton最忠誠的旅客設計，帶來專屬禮遇的新境界。旅客需每年入住80晚且年度符合條件的消費達到18,000美元，方可獲得這一全新頂級會籍，彰顯Hilton對忠誠度的最高規格回饋。

Hilton行銷長兼奢華品牌負責人Mark Weinstein表示：「我們始終重視會員的忠誠度。多年來，我們一直傾聽會員的聲音。曜鑽會籍的推出，是為了肯定並獎勵那些選擇將旅行託付給Hilton的旅客。我們深知，提升入住體驗是培養忠誠度的基礎，因此精心設計了一系列頂級尊榮權益，讓Hilton入住體驗更上一層樓。」

曜鑽會籍的核心權益之一是「客房升等確認獎勵」：

「客房升等確認獎勵」允許符合條件的會員在預訂時（包括透過Hilton Honors應用程式）升級至高級房型，最高等可升級至一臥室套房，單次入住時長最長可達7晚。

會員獲得曜鑽會籍時，將自動開啟第一項「客房升等確認獎勵」；入住滿120晚或消耗3萬積分，可額外兌換第二項獎勵。

「客房升等確認獎勵」適用於全球指定Hilton酒店符合條件的的付費入住和積分兌換入住，這些酒店均提供免費入住前升級服務，涵蓋公司旗下不斷壯大的奢華酒店品牌組合，包括Waldorf Astoria Hotels & Resorts、Conrad Hotels & Resorts、LXR Hotels & Resorts、Signia by Hilton等品牌。

其他客製化權益充分滿足Hilton最忠實的旅客對便捷靈活性和個人化的需求：

曜鑽會籍會員每次符合條件的入住均可享受下午4點延遲退房保證，讓旅客有更多時間放鬆或為後續行程做準備。

曜鑽會籍會員將獲得全天候專屬客戶服務支援，由經過專業培訓的團隊提供個人化協助和優先服務，享受無可比擬的尊享體驗。

除行政酒廊外，曜鑽會籍會員還可免費進入Hilton的Premium Clubs——這是一系列專屬酒店內俱樂部，多見於Hilton奢華酒店、生活型態酒店或全服務型酒店，提供頂級餐飲、安靜的工作區及其他令人嚮往的設施，且數量仍在持續擴充。

曜鑽會籍會員將享有最高優先順序的視房態升級權益，最早可在入住前三天確認升級。

獲得曜鑽會籍的會員還將享受更快速、更豐厚的忠誠度獎勵，每次入住可獲得120%的積分獎勵，力度空前。

備受青睞的靈活權益持續保留

希爾頓榮譽客會的核心宗旨是讓旅客在積分兌換的方式和時間上擁有更多選擇。會員將繼續享受積分兌換入住無日期限制、無度假費的權益，還可透過「積分+現金」的組合支付方式加快下一次入住的實現，為旅行規劃增添更多靈活性。計畫中最受珍視的權益之一「第五晚免費」將繼續生效，會員完全使用積分預訂標準客房獎勵入住時，可享受實實在在的優惠和更持久的入住體驗。

更多奢華及生活型態酒店，開啟夢想旅行、積分賺取與兌換新可能

如今，希爾頓榮譽客會會員擁有更多用積分實現夢想旅行和兌換禮遇的選擇，可入住Hilton不斷擴充的世界一流品牌組合，包括超過1000家奢華及生活型態酒店。這其中包括Waldorf Astoria New York具有里程碑意義的盛大開幕，該酒店既承載著Hilton的品牌傳承，也彰顯其持續革新的精神；此外，透過與全球小型奢華酒店聯盟的獨家合作，會員還可入住超過450家精品酒店。

如欲瞭解更多關於希爾頓榮譽客會的資訊，請造訪stories.hilton.com/hiltonhonors，或立即前往www.hiltonhonors.com註冊加入該計畫。

關於Hilton

Hilton (NYSE: HLT)是全球首屈一指的酒店管理公司，旗下擁有由25個世界一流品牌組成的品牌組合，在全球141個國家和地區擁有9000家酒店和超過130萬間客房。Hilton一直致力於實現「讓世界充滿陽光和溫暖，讓賓客感受到熱情好客」的創始願景，在其百年發展歷程中已接待超過30億位賓客。身為卓越職場研究所和《財星》雜誌評選的「全球最佳工作場所」榜首，Hilton致力於為全球50萬名團隊成員打造最佳企業文化。Hilton推出了包括電子房卡分享(Digital Key Share)、自動化免費客房升級、「直訂連通房」等業界首屈一指的服務，持續完善賓客體驗。透過屢獲殊榮的賓客忠誠度計畫「Hilton Honors」，超過2.35億直接向Hilton訂房的Hilton Honors會員可享受物超所值的積分兌換住宿。透過免費的Hilton Honors應用程式，賓客可以在智慧型手機上方便地完成住宿預訂、房間選擇、登記入住、使用電子房卡開門以及退房。如欲瞭解更多資訊，請造訪stories.hilton.com，並在Facebook、X、LinkedIn、Instagram和YouTube上關注Hilton。

關於Hilton Honors

Hilton Honors是Hilton旗下世界一流品牌屢獲殊榮的賓客忠誠度計畫，涵蓋141個國家和地區的9000家酒店。透過Hilton首選通路直接預訂的Hilton Honors會員可享受多項即時權益，包括允許會員選擇幾乎任何積分與現金的組合方式預訂入住的靈活支付滑塊、專屬會員折扣和免費標準Wi-Fi。會員還可透過業界首屈一指的Hilton Honors應用程式獨家使用無接觸技術，完成入住辦理、選房和電子房卡開門等操作。Hilton Honors為超過2.35億會員提供數百種積分賺取與兌換方式，包括使用指定聯名信用卡。會員可使用積分兌換免費入住、Amazon消費、專屬體驗、慈善捐贈等。該計畫可免費加入，旅客可透過hiltonhonors.com線上註冊。如欲瞭解更多關於Hilton Honors的資訊，請造訪stories.hilton.com/hiltonhonors，並在Facebook、X和Instagram上關注Hilton Honors。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。