NXL Technologies anuncia un cambio en la gerencia para sustentar la fase siguiente de crecimiento estratégico

RED DEER, Alberta--(BUSINESS WIRE)--NXL Technologies ha anunciado hoy un cambio en su gerencia con el fin de promover el crecimiento continuo, la expansión estratégica y el desarrollo organizativo de la empresa a largo plazo. A partir del 1 de enero de 2026, Dale Kaufmann dejará su cargo de presidente y director ejecutivo para asumir el cargo de presidente ejecutivo del directorio. En este puesto, Kaufmann trabajará con el foco puesto en la estrategia de alto nivel, el gobierno corporativo y la tutoría del equipo directivo.

En el marco de la sucesión prevista, Jeremy Goetzinger ha sido nombrado presidente en funciones y su transición al cargo de presidente está prevista para el 1 de enero de 2026.

"Esta transición representa el próximo paso en la evolución de NXL", subrayó Kaufmann. "A medida que continuamos con nuestra expansión a nivel mundial y mejoramos nuestra oferta de productos y servicios, es importante que nuestra estructura de liderazgo avale tanto la excelencia operativa diaria como la continuidad estratégica a largo plazo. Jeremy ha demostrado una capacidad sólida de liderazgo, un profundo conocimiento de nuestras operaciones y cultura, y una visión clara del futuro. Estoy encantado de colaborar con él y con el equipo en mi función de presidente ejecutivo".

Jeremy ha desempeñado una función crucial en el crecimiento de NXL en América del Norte y del Sur. Gracias a sus conocimientos sobre estrategia operativa, compromiso con el cliente y alineación corporativa podrá guiar a la empresa en su próxima fase de expansión y rendimiento.

"Esta transición subraya el compromiso de NXL con la estabilidad, la continuidad y el desarrollo del liderazgo", señaló Goetzinger. "Con la tutoría continua de Dale y la fortaleza de nuestro equipo, estamos en muy buenas condiciones de mejorar nuestra presencia global, profundizar las relaciones con los clientes y seguir ofreciendo soluciones innovadoras y confiables que respondan a las necesidades cambiantes del sector energético".

Acerca de NXL Technologies

NXL Technologies se conformó al fusionar Lee Specialties con Nexus Energy Technologies, dos líderes consolidados en la fabricación de equipos de control de presión. Juntas, estas organizaciones reunieron décadas de experiencia en ingeniería y excelencia operativa para crear un proveedor global de equipos de control de presión para tuberías y tubos enrollados, que presta servicios de asistencia técnica a los clientes de todo el sector energético mundial.

En la actualidad, NXL suministra equipos innovadores, alquileres, servicio posventa y soluciones de reparación, con operaciones en Canadá, Estados Unidos y Oriente Medio, además de contar con redes de distribución a lo largo y a lo ancho de Sudamérica, Europa y Asia. Los equipos de NXL ya se utilizan en más de 50 países.

Para obtener más información, visite www.nxltech.com.

