Owkin dévoile la première infrastructure paneuropéenne dédiée à la biologie lors du sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Lors du sommet franco-allemand sur la souveraineté numérique qui s’est tenu aujourd’hui à Berlin, Owkin, en collaboration avec ses partenaires universitaires de premier plan Gustave Roussy (France) et Charité Comprehensive Cancer Center (Allemagne), a annoncé une initiative historique visant à construire la première infrastructure agentique paneuropéenne pour rendre les données biologiques compatibles avec l’IA, une étape clé vers la superintelligence biologique.

Le projet vise à développer et à déployer des méthodes d’IA modernes pour soutenir la recherche biologique et le développement de médicaments. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur l’harmonisation et la structuration des données biomédicales à travers l’Europe afin de renforcer la collaboration scientifique. Il combinera des systèmes d’IA agentiques et une structuration biomédicale de pointe des données afin d’alimenter un nouveau modèle de raisonnement capable d’automatiser et d’améliorer chaque étape de la recherche biologique et du développement de médicaments.

Le développement de méthodes d’IA et de procédures analytiques spécifiques sera dynamique et dépendra de la qualité des données disponibles ainsi que des avancées actuelles dans la recherche sur l’IA. Les partenaires travaillent actuellement à la définition du cadre technique et juridique afin de répondre aux normes les plus élevées en matière de protection et de sécurité des données.

Cette initiative souligne l’engagement des partenaires à renforcer le paysage européen de la recherche grâce à des approches innovantes, tout en tenant compte des exigences en matière de protection des données.

Positionnée comme un projet pilote phare pour la souveraineté numérique européenne dans le domaine de la santé, cette initiative vise à fournir des résultats ouverts, réutilisables et ayant un impact immédiat pour les chercheurs, les cliniciens et les innovateurs de toute l’UE. Elle cherche à démontrer que l’Europe peut être leader mondial dans le domaine émergent de la biologie basée sur l’IA, un domaine où la course est encore ouverte, même si les grands acteurs américains dominent le domaine des LLM à usage général.

« L’Europe peut être numéro un dans le domaine de l’IA biologique. Si la course aux LLM à usage général a été largement remportée par les entreprises américaines, le domaine des systèmes de raisonnement natifs de la biologie reste largement ouvert et joue directement sur les atouts de l’Europe : ses systèmes de santé, son excellence académique et ses données biomédicales inégalées », déclare Thomas Clozel, cofondateur et directeur général d’Owkin.

« Cette initiative démontre comment l’Europe peut transformer son excellence scientifique en avancées tangibles pour les patients. En combinant des données transfrontalières avec l’IA de nouvelle génération, nous pouvons accélérer la traduction des découvertes en impact clinique, de manière responsable et sécurisée », déclare Fabrice André, directeur de recherche, Gustave Roussy

« La véritable souveraineté numérique en matière de santé dépend de la confiance. Cette initiative établit de nouvelles normes en matière de gouvernance des données et de collaboration, garantissant que l’innovation se fasse au sein des institutions européennes, dans le respect des valeurs européennes, au profit des patients européens », déclare Ulrich Keilholz, professeur émérite, Centre intégré de cancérologie Charité.

En alignant les principaux instituts de recherche, les capacités d’IA de nouvelle génération et une vision commune de la souveraineté, ce projet ouvre la voie à la superintelligence artificielle biologique, un domaine stratégique susceptible de transformer les soins de santé, d’accélérer les découvertes et de garantir que l’Europe reste maître des technologies qui façonnent son avenir.

À propos d’Owkin :

Owkin est une entreprise spécialisée dans l’IA qui s’est donné pour mission de résoudre la complexité de la biologie. Elle développe la première superintelligence biologique (BASI) en combinant de puissants modèles linguistiques biologiques, des données multimodales sur les patients et des logiciels agents. Au cœur de ce système se trouve Owkin K, un copilote IA, et son nouveau LLM optimisé pour la biologie, appelé Owkin Zero, utilisé par les chercheurs, les cliniciens et les développeurs de médicaments pour mieux comprendre la biologie, valider les hypothèses scientifiques et fournir plus rapidement de meilleurs diagnostics et traitements.

À propos de Gustave Roussy :

Classé premier en France, premier en Europe et sixième dans le monde, Gustave Roussy est un centre d’expertise mondial entièrement dédié aux patients atteints de cancer. L’Institut est un pilier fondateur du Pôle Cancer Paris Saclay. Source d’innovations thérapeutiques et de percées diagnostiques, l’Institut accueille chaque année plus de 50 000 patients, dont 3 500 enfants et adolescents, et développe une approche intégrée combinant recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave Roussy traite tous les cancers à tous les stades de la vie. Il offre à ses patients des soins personnalisés alliant innovation et humanité, prenant en compte à la fois les soins et la qualité de vie physique, psychologique et sociale. Avec 4 100 collaborateurs répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy rassemble les expertises indispensables à une recherche de haut niveau sur le cancer ; 32 % des patients traités sont inclus dans des études cliniques. Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre l’actualité de l’Institut : www.gustaveroussy.fr/en, X, Facebook, LinkedIn, Instagram et Bluesky.

À propos de la Charité – Universitätsmedizin Berlin :

Avec plus de 100 départements et instituts répartis sur quatre campus et 3 293 lits, la Charité – Universitätsmedizin Berlin est l’un des plus grands centres médicaux universitaires d’Europe. À la Charité, les domaines de la recherche, de l’enseignement et des soins médicaux et aux patients sont étroitement liés. Avec une moyenne d’environ 20 600 employés à l’échelle de la Charité et quelque 24 300 dans l’ensemble du groupe d’entreprises, l’organisation médicale universitaire de Berlin est restée l’un des plus grands employeurs de la capitale en 2024. La Charité est un leader dans le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles de santé particulièrement graves, complexes et rares. À la fois faculté de médecine et centre médical universitaire, la Charité jouit d’une excellente réputation dans le monde entier, alliant des soins de première classe à l’excellence en matière de recherche et d’innovation, un enseignement de pointe et une formation et une éducation de haute qualité. Tout ce que fait la Charité est axé sur les personnes et leur santé. La Charité mène des recherches translationnelles dans lesquelles les découvertes scientifiques sont appliquées à la prévention, au diagnostic et au traitement, et où les observations cliniques inspirent à leur tour de nouvelles approches dans la recherche. À la Charité, l’objectif est de contribuer activement à façonner la médecine de demain au profit des patients. www.charite.de/en/

