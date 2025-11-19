-

Owkin presenta la prima infrastruttura agentica paneuropea per la biologia in Europa al Franco-German Digital Sovereignty Summit

Thomas Clozel (CEO of Owkin) joins Emmanuel Macron, Friedrich Merz and others at the Franco-German Digital Sovereignty Summit

BERLINO--(BUSINESS WIRE)--Al Summit sulla sovranità digitale franco-tedesca tenutosi oggi a Berlino, Owkin, assieme a partner accademici di spicco quali Gustave Roussy (Francia) e Charité Comprehensive Cancer Center (Germania), ha annunciato un'iniziativa storica per costruire la prima infrastruttura agentica pan-europea per realizzare dati biologici pronti per l'IA, come passo avanti verso un'intelligenza biologica superiore.

Il prodotto mira a sviluppare e implementare moderni metodi di intelligenza artificiale per supportare la ricerca biologica e lo sviluppo di farmaci. Un focus iniziale sarà sul supporto dell'armonizzazione e sulla strutturazione di dati biomedici in tutta Europa per migliorare la collaborazione scientifica. Questo riunirà sistemi di IA agentica e strutturazione dei dati biomedici all'avanguardia, per alimentare un nuovo modello ragionante in grado di automatizzare e aumentare ogni fase della ricerca biologica e dello sviluppo dei farmaci.

Contacts

Contatti per la stampa:

Owkin
malika.labou-ext@owkin.com
+33 6 64 15 45 62

Gustave Roussy
Claire Parisel e Leona Pinto
presse@gustaveroussy.fr
+33 1 42 11 50 59
+33 1 42 11 63 59

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Dr. Anne Rediger
Referentin Pressearbeit
+49 30 450 570 400
presse@charite.de

