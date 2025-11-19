Silicon Labs攜手Rimini Street建構面向未來的SAP策略

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端企業軟體支援、代管服務與代理式AI企業資源規劃（ERP）創新解決方案的全球供應商以及Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商Rimini Street, Inc.（Nasdaq: RMNI）今日宣布，Silicon Labs已選擇Rimini Street作為其策略合作夥伴，以最大化其SAP ECC 6.0投資的價值。此次合作將為這家總部位於美國的半導體製造商提供長期的SAP維護和專業服務，協助其加速現代化進程，以避免高昂的升級成本和業務中斷。

合作協助降低技術負債，加速現代化進程

Silicon Labs首先聘請了Rimini Street的專業服務團隊Rimini Consult™，規劃策略ERP路線圖，並最終啟動了一個多系統專案，旨在將12個SAP環境與現代作業系統和資料庫標準進行對接。該專案透過提昇平台穩定性、增強安全性和法遵水平，以及提供更快速的即時報告功能，有效降低了Silicon Labs的技術負債，從而為高階主管決策提供了有力支援。

Silicon Labs資訊長暨副總裁Radhika Chennakeshavula表示：「Rimini Street不僅為我們的SAP專案帶來了卓越的成果，而且還讓我們得以提前上線。他們與我們的團隊緊密合作，以確保從始至終的成功。我們目前對SAP ECC的投資持續為我們的各項營運帶來價值。作為創新策略的一部分，我們正在加速構建基於SAP核心及其周邊的新功能，並按需進行現代化改造，而無需承擔遷移到RISE with SAP所帶來的高昂成本、風險和業務中斷。我更傾向於將我們的人力、時間和資金投入到具有影響力的投資案，以充分發揮最新人工智慧技術的潛能，而非進行投資報酬率偏低的平台升級。」

卓越成果促成合作拓展

與Rimini Street成功的專業服務合作促成了雙方簽署為期五年的Rimini Support™ for SAP協議。該協議不僅立即節省了50%的年度支援成本，還包括了Rimini Watch™等其他解決方案。Rimini Watch™是Rimini Street針對SAP Solution Manager開發的變更管理替代方案，協助Silicon Labs快速推進其成長策略。

Chennakeshavula表示：「Rimini Street不僅僅是一個服務提供者，更是值得信賴的長期合作夥伴，他們尊重我們的策略方向，認同我們的願景，並能帶來真正的價值。Rimini Street釋放了關鍵資源，加速創新，為我們的全球營運提供專家支援，使我們能夠靈活地按照自己的方式和時間表進行現代化改造。」Silicon Labs對Rimini Street的ERP專長和能力充滿信心，因此不斷拓展雙方的合作關係，並將納入全新的代理人工智慧ERP創新技術。

Rimini Street製造業解決方案副總裁Jeff Chenevey表示：「我們自豪於能夠成為Silicon Labs等領先製造商的策略合作夥伴，幫助他們建立更強大、更安全的營運體系，並使其能夠靈活地採用最新技術，而避免了耗時的遷移或平台重構。Rimini Street的端對端解決方案讓我們能夠滿足客戶的各種需求，在立足當下的同時，加速適應未來的能力。」

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號：RMNI）一家久經考驗、值得信賴的全球供應商，專精於端對端、關鍵任務型企業軟體支援、託管服務及創新的代理型人工智慧ERP解決方案，也是Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司與《財星》全球百大企業、《財星》500強企業、中型企業、公共事業部門和政府機構簽訂數千份資訊科技服務合約，他們運用Rimini Smart Path™方法論，不僅實現了更優異的營運成果，更節省數十億美元開支，並將資金投入到人工智慧及其他創新領域。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.riministreet.com ，並在 X 、 Facebook 、 Instagram 和 LinkedIn 上與Rimini Street聯絡。

