LTIMindtree refuerza su relación con Microsoft para acelerar la adopción de Microsoft Azure y promover la transformación impulsada por la IA

WARREN (Nueva Jersey) y BOMBAY (India)--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una empresa global de consultoría tecnológica y soluciones digitales, anuncia la ampliación de su colaboración con Microsoft a nivel mundial para acelerar la adopción de Microsoft Azure e impulsar la transformación empresarial basada en la inteligencia artificial (IA) para las empresas. Como parte de esta colaboración, LTIMindtree hará posible una adopción más rápida de la nube y desbloqueará un mayor valor empresarial para los clientes comunes a través de soluciones avanzadas de IA.

Como socio integrador de sistemas globales (GSI, por sus siglas en inglés) de Microsoft, LTIMindtree está profundizando su compromiso de permitir a las empresas de todo el mundo maximizar sus inversiones en la nube, sus compromisos con Azure y lograr un tiempo de retorno de la inversión más rápido. Esta colaboración no hace más que destacar la ambición de LTIMindtree de lograr un crecimiento importante en los compromisos relacionados con Azure, aprovechando la solidez de su relación de 360° con Microsoft en todas las áreas de soluciones. Combina la experiencia en el sector de LTIMindtree con las avanzadas capacidades de IA de Microsoft, incluyendo Azure OpenAI en Microsoft Foundry, Microsoft 365 Copilot y Fabric. Además, permitirá la toma de decisiones inteligentes y la automatización en todos los sectores, ofrecerá una modernización segura y escalable de la nube a través de los programas de migración de Azure y acelerará la adopción de Copilot para impulsar la productividad en el lugar de trabajo y mejorar la interacción con los clientes.

Como socio estratégico, LTIMindtree ha implementado la pila completa de seguridad de Microsoft (Defender XDR, Sentinel, Intune, Windows Autopatch y Entra ID) en múltiples puntos finales, incorporando datos de seguridad exhaustivos cada mes para la respuesta automatizada ante amenazas. Este enfoque centrado en la seguridad posiciona a LTIMindtree como un modelo para entornos híbridos y multinube seguros. Como complemento, LTIMindtree está a la vanguardia de la IA empresarial con la adopción interna de Microsoft 365 Copilot. Guiado por una implementación que prioriza la gobernanza, Copilot ahora está integrado en todos los flujos de trabajo para mejorar la productividad y acelerar la toma de decisiones.

“Nuestra colaboración con Microsoft radica en una visión compartida de capacitar a las empresas para que reimaginen su futuro. Al acelerar la adopción de Azure e integrar la IA en todos los procesos empresariales, estamos ayudando a los clientes a pasar de las pruebas piloto a la productividad, lo que en última instancia significa innovación, resiliencia y crecimiento a gran escala”, declaró Venu Lambu, director ejecutivo y director general de LTIMindtree.

“Esta colaboración con LTIMindtree pone de relieve nuestro compromiso conjunto de impulsar la innovación para las organizaciones en la era de la IA. Con la adopción de la IA de Microsoft en toda su empresa y aplicar esos conocimientos para ayudar a los clientes a modernizarse y escalar de manera responsable, LTIMindtree establece el estándar para la transformación”, señaló Stephen Boyle, vicepresidente de Integradores de Sistemas Globales y Socios Asesores de Microsoft.

LTIMindtree desempeña un papel fundamental a la hora de ofrecer ventajas clave a los clientes, como una adopción más rápida de la nube y una optimización de los costos mediante el acuerdo Microsoft Azure Consumption Commitment (MAAC). En el marco de esta valiosa alianza, LTIMindtree ha sido reconocida como socio destacado de Microsoft Fabric Real-Time Intelligence, lo que consolida su liderazgo en la modernización y el análisis de datos. Además, LTIMindtree ofrece asesoramiento experto en Microsoft Dynamics 365, lo que permite una transformación ágil y proporciona soluciones de aplicaciones empresariales integrales para empresas globales.

