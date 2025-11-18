-

Andersen Consulting assina contrato de cooperação com Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande seu alcance mundial através de um Contrato de Cooperação com a Business Meets Culture (BMC), uma consultoria internacional de estratégia com escritórios na América Latina, Europa e EUA.

Com sólida base na inteligência cultural e na compreensão do ser humano, a BMC se especializa em estratégia, estratégia de marca, planejamento comercial, inovação e transformação; sempre. Por meio de abordagens próprias e equipes multidisciplinares, a BMC ajuda empresas a conectar a estratégia às pessoas, ao traduzir tendências, comportamentos e tensões empresariais em oportunidades significativas para o crescimento dos negócios. A empresa trabalha com empresas líderes em vários setores, incluindo bens de consumo, serviços financeiros, telecomunicações e tecnologia.

"A cooperação com a Andersen Consulting nos possibilita expandir o alcance e o impacto de nosso trabalho estratégico com base cultural", disse Fernando Parodi, Diretor Executivo da BMC. "Juntos, estamos em posição de oferecer às organizações uma perspectiva mais exata, maior visão de futuro e estratégias práticas que impulsionam o crescimento sustentável."

"À medida que organizações em todo o mundo continuam lidando com rápidas disrupções, nossos clientes buscam soluções diferenciadas que alinhem a estratégia de negócios com a inovação", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "A cooperação com a BMC nos permite ampliar nossas capacidades e, ao mesmo tempo, expandir nosso alcance mundial, além de nos capacitar a oferecer soluções mais inovadoras e de alto impacto que gerem resultados de negócios significativos."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe mundial, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 600 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

