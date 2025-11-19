Options指定選用atNorth資料中心擴大私有人工智慧解決方案

紐約 & 倫敦 & 香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的資本市場基礎設施供應商Options Technology（以下簡稱「Options」）今天宣布與北歐一流高密度主機託管和定製資料中心供應商atNorth合作，在atNorth位於冰島的ICE02資料中心擴大該公司的私有人工智慧解決方案。

由於交易策略、風險管理和資料分析都迅速採用人工智慧，對沖基金、投資銀行和自營交易公司等金融公司對高密度計算能力的需求不斷成長，因此，Options決定擴大其基礎設施。

目前市場上缺少針對金融服務業特定需求定製的私有雲基礎設施，此舉旨在填補此一空白。Options意識到市場需要安全、永續、支援人工智慧而且經濟高效的解決方案，因而選擇了atNorth的ICE02園區。這是由於該園區擁有高密度基礎設施，可根據該公司的未來成長策略在北歐地區進行擴展。

atNorth的北歐資料中心據有紐約和倫敦金融中心之間的戰略性位置，並有連結性過人與低延遲網路的優勢，能夠高度滿足人工智慧與其他高效能工作負載的需要。這些資料中心完全由該地區豐富而低廉的可再生能源供電，使它們成為既環保又經濟實惠的負責任選擇。

「與atNorth合作，讓我們得以用安全永續的方式為客戶的人工智慧工作負載提供定製的私有雲環境。」Options Technology總裁兼執行長Danny Moore表示，「他們企圖宏大的成長計畫與我們自身的擴張策略相得益彰，我們相信這場長期合作必能成功圓滿。」

「資料密集的企業越來越需要可以負責任方式擴大的高密度、適用人工智慧設施。」atNorth行銷長Anders Fryxell表示，「我們熱烈歡迎Options Technology進駐ICE02資料中心，以這裡繼續擴大他們獨步同業的服務。」

Options不久前才完成一連串的里程碑式成就，包括成為Microsoft威脅偵測解決方案合作夥伴、將Bruce ATS資料整合至其全球平台，以及推出PrivateMind——這個下一代人工智慧環境可提供具有完全資料主權、控制和效能的智慧。今天的這項公告進一步驗證它在資本市場基礎設施領域久經考驗的創新記錄。這些進步說明Options為全球金融產業提供安全、可擴展之永續基礎設施的決心。

Options Technology：

Options Technology（以下簡稱「Options」）是一家站在銀行和交易基礎設施尖端的金融科技公司。我們在紐約、倫敦、巴黎、貝爾法斯特、劍橋、芝加哥、香港、東京、新加坡、杜拜、雪梨和奧克蘭設有辦事處，為全球客戶提供服務。Options的服務深度結合全球科技的最熱門趨勢，包括高效能網路、雲端計算、安全和人工智慧 (AI)。

www.options-it.com

關於atNorth

北歐一流資料中心公司atNorth專精具成本效益的可擴展高密度主機託管和定製服務，深受各產業先驅的信賴。

atNorth的資料中心以永續發展為設計核心，採用再生能源，並遵循循環經濟原則。所有的atNorth資料中心都採用創新設計、高效節能和智慧營運，提供長期基礎設施和靈活的託管佈署方案。

atNorth的總部位於冰島雷克雅維克，並在北歐戰略據點經營八所資料中心，另有多所資料中心正在興建中，其中九所位於芬蘭科伏拉、十所位於丹麥Ølgod。該公司也已在瑞典Sollefteå市取得土地做為日後發展的巨型場址。

如需進一步資訊，請造訪atNorth.com，或是在LinkedIn追蹤atNorth的動向。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。