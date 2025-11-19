Silicon Labs nawiązuje współpracę z Rimini Street w celu opracowania przyszłościowej strategii w zakresie SAP

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego, usług zarządzanych oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie ERP opartych na AI typu agent o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformował dzisiaj, że firma Silicon Labs wybrała Rimini Street jako strategicznego partnera, pragnąc maksymalnie wykorzystać potencjał inwestycji dokonanej w system SAP ECC 6.0. Współpraca ta zapewni amerykańskiemu producentowi półprzewodników usługi serwisowe i specjalistyczną obsługę w zakresie oprogramowania SAP w perspektywie długoterminowej, umożliwiając przyspieszenie modernizacji bez konieczności dokonania kosztownych aktualizacji oraz unikając zakłóceń w bieżącej działalności.

Partnerstwo zmniejsza dług techniczny i przyspiesza proces modernizacji

Firma Silicon Labs po raz pierwszy zwróciła się do zespołu Rimini Street świadczącego specjalistyczne usługi w ramach rozwiązania Rimini Consult™, pragnąc opracować strategiczny plan działania w zakresie ERP, pozwalający zrealizować wielosystemowy projekt mający na celu dostosowanie 12 środowisk SAP do nowoczesnych standardów w zakresie systemów operacyjnych i baz danych. Projekt umożliwił Silicon Labs zmniejszenie długi technicznego dzięki usprawnieniu stabilności platformy, wzmocnieniu jej zabezpieczeń i poziomu zgodności z przepisami oraz zapewnieniu szybszych funkcji w zakresie sprawozdawczości w czasie rzeczywistym, wspierając proces podejmowania decyzji przez kierownictwo.

– Rimini Street nie tylko zapewniła znakomite efekty naszego projektu w zakresie SAP, ale również umożliwiła nam szybsze wdrożenie rozwiązań dzięki współpracy z naszym zespołem w celu zagwarantowania pomyślnej realizacji na każdym etapie prac – powiedziała Radhika Chennakeshavula, dyrektorka ds. informatycznych i wiceprezeska Silicon Labs. – Inwestycja w nasz aktualny system SAP ECC w dalszym ciągu przynosi nam korzyści we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. W ramach strategii na rzecz innowacji przyspieszamy wdrażanie nowych zdolności opartych na podstawach SAP, w razie konieczności dokonując stosownych modernizacji bez kosztów, ryzyka i zakłóceń spowodowanych niechcianym przejściem na rozwiązanie RISE with SAP. Wolę dokonywać znaczących inwestycji w pracowników, czas i środki pozwalające wykorzystać pełny potencjał najnowszych technologii w dziedzinie AI zamiast aktualizacji platformy przynoszących niski zwrot z inwestycji.

Wybitne wyniki skutkują rozszerzeniem partnerstwa

Sukces specjalistycznej obsługi zapewnionej przez Rimini Street utorował drogę do zawarcia pięcioletniej umowy w sprawie rozwiązania Rimini Support™ dla SAP, która bezpośrednio przyczyniła się do oszczędności rzędu 50% na rocznych kosztach wsparcia, a także w sprawie innych rozwiązań, takich jak Rimini Watch™, opracowanej przez Rimini Street alternatywy dla SAP Solution Manager służącej do zarządzania zmianami, umożliwiając firmie Silicon Labs szybszą realizację jej strategii na rzecz rozwoju.

Jak wskazuje Chennakeshavula, „Rimini Street to więcej niż tylko dostawca usług. To teraz zaufany, długofalowy partner szanujący nasz kierunek strategiczny, podzielający naszą wizję i przynoszący realne korzyści. Rimini Street pozwala uwolnić krytyczne zasoby, przyspieszyć wdrażanie innowacji i zyskać eksperckie wsparcie w odniesieniu do całej naszej globalnej działalności, dzięki czemu możemy elastycznie dokonywać stosownych modernizacji na własnych warunkach i w odpowiednim dla nas czasie”. Mając ogromne zaufanie do wiedzy fachowej i zdolności Rimini Street w zakresie ERP, Silicon Labs rozszerza nawiązane partnerstwo, aby uwzględnić nowe innowacje w zakresie ERP opartego na AI typu agent.

– Jesteśmy dumni z możliwości pełnienia roli strategicznego partnera wiodących producentów, takich jak Silicon Labs, pomagając im w kształtowaniu solidniejszych i bezpieczniejszych działań, w których sprawnie można wdrażać najnowsze technologie bez konieczności przechodzenia długotrwałych migracji albo zmian platform – powiedział Jeff Chenevey, wiceprezes Rimini Street ds. rozwiązań dla sektora produkcji. – Opracowane przez Rimini Street kompleksowe podejście wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom klientów, gwarantując eksperckie zarządzanie bieżącymi potrzebami dziś, a zarazem umożliwiając szybsze wypracowanie zdolności potrzebnych, by sprostać wymaganiom jutra.

Więcej informacji na temat kompleksowego wsparcia, rozwiązań na rzecz optymalizacji i innowacji Rimini Street, które pomagają producentom zyskać przewagę konkurencyjną, można uzyskać tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest sprawdzonym, zaufanym globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania o krytycznym znaczeniu dla firm, usług zarządzanych oraz innowacyjnych rozwiązań opartych na AI typu agent w dziedzinie ERP, a także wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma podpisała tysiące umów w sprawie świadczenia usług IT z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune Global 100, Fortune 500, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały metodologię Rimini Smart Path™, aby uzyskać lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

