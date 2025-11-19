沙迦崛起成为全球医疗创新与协作研发中心

阿联酋沙迦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在阿联酋境内，阿布扎比 和迪拜等城市始终位居全球最具前瞻性思维的城市之列。而作为该国文化与知识之都的沙迦酋长国，已坚定不移地将自身定位为医疗保健领域研究与创新的首要枢纽。这一转型主要由沙迦研究、技术与创新园（SPARK，前身为SRTIP、SRTI Park） 推动实现。

近期举办的“沙迦未来：医疗健康”论坛强力地诠释了这一雄心。该论坛超越传统会议界限，升级为强有力的愿景宣言。 论坛汇聚了全球医疗健康领域众多领军人物，包括心胸外科先驱Sir Magdi Yacoub教授、 阿联酋顶尖肿瘤学家Humaid Obaid Al-Shamsi教授；以及Dr. Vladimir Ivkovic博士（来自哈佛医学院）。

“通过沙迦未来：医疗健康论坛，我们搭建了全球对话、探索与协作的平台。”Hussain Al Mahmoudi， SPARK首席执行官评论道，“我们的目标是将国际专业知识与本地机会相结合，确保沙迦的创新成果转化为全球社区持久的健康与福祉。”

本次论坛反映了SPARK的核心使命：在突破性实验室研究与实际应用之间架设桥梁。各种讨论深入探索神经科学、人工智能驱动的诊断技术、航天医学以及生物技术等前沿领域，为学者、临床医生、初创企业及政策制定者搭建了一个独特的网络平台。

沙迦酋长国最高委员会成员兼统治者Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi殿下对该生态系统给予了有力支持，他宣布向突破性的“Magdi Yacoub瓣膜”项目拨款200万美元。这项开创性技术能促使患者体内生长出活体心脏瓣膜，这正是SPARK致力于培育突破性研究的典范。

SPARK的运作模式根植于政府、产业与学术界三方协作的强力三重螺旋框架。该论坛期间签署的新合作包括：与Boehringer Ingelheim签署谅解备忘录，旨在为SPARK研究人员利用其开放式创新平台OpnME；与Aster DM Healthcare达成主研究协议，旨在快速推进医疗技术与人工智能诊断的发展。

这些合作凸显了投资者和研究人员的核心价值主张：SPARK不仅是实体园区，它更是一个综合生态系统，提供如SoiLab原型设计与制造中心等设施，给予高效的监管支持，并能接触国际合作伙伴和融资机会。

