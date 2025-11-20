LTIMindtree加强与Microsoft的合作关系，以加速Microsoft Azure的采用并推动AI驱动的转型

新泽西州沃伦和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性技术咨询和数字解决方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]宣布扩大与Microsoft的全球合作，旨在加速Microsoft Azure的采用并为企业推动AI驱动的业务转型。作为此次合作的一部分，LTIMindtree将通过先进的AI解决方案，帮助双方的共同客户更快地采用云技术，并释放更大的业务价值。

作为Microsoft的全球系统集成商(GSI)合作伙伴，LTIMindtree正进一步致力于帮助全球企业充分发挥其云投资价值、履行Azure承诺，并更快实现价值回报。此次合作凸显了LTIMindtree借助与Microsoft在所有解决方案领域的全方位合作优势，实现Azure相关业务大幅增长的宏伟目标。合作结合了LTIMindtree的行业专业知识与Microsoft的先进AI能力，包括Microsoft Foundry中的Azure OpenAI、Microsoft 365 Copilot以及Fabric。此外，合作还将在各行各业推动智能决策和自动化，通过Azure迁移计划提供安全且可扩展的云现代化服务，并加速Copilot的应用推广，以提升工作效率和客户参与度。

作为战略合作伙伴，LTIMindtree已在多个终端部署了完整的Microsoft安全套件——Defender XDR、Sentinel、Intune、Windows Autopatch和Entra ID，每月收集全面的安全数据以实现自动化威胁响应。这种安全优先的理念使LTIMindtree成为安全混合云和多云环境的典范。与此同时，LTIMindtree通过在内部应用Microsoft 365 Copilot，在企业AI领域发挥引领作用。在治理优先的部署原则指导下，Copilot现已嵌入各类工作流程，以提高生产力并加快决策速度。

LTIMindtree首席执行官兼董事总经理Venu Lambu表示：“我们与Microsoft的合作基于共同的愿景，即赋能企业重塑未来。通过加速Azure的采用并将AI融入各项业务流程，我们正帮助客户从试点项目迈向生产力提升，从而大规模地释放创新、韧性和增长潜力。”

Microsoft全球系统集成商和咨询合作伙伴副总裁Stephen Boyle表示：“与LTIMindtree的此次合作凸显了我们在AI时代助力企业加速创新的共同承诺。通过在自身企业中全面应用Microsoft AI技术，并将相关洞见用于帮助客户负责任地实现现代化转型和规模扩张，LTIMindtree为行业转型树立了标杆。”

LTIMindtree在为客户带来关键效益方面发挥着至关重要的作用，包括通过Microsoft Azure消费承诺(MAAC)协议实现更快的云技术采用和成本优化。在这一宝贵的合作关系中，LTIMindtree已被认定为Microsoft Fabric实时智能的特色合作伙伴，再次彰显了其在数据现代化和分析领域的领先地位。此外，LTIMindtree还在Microsoft Dynamics 365方面提供专业指导，助力全球企业实现敏捷转型，并交付端到端的业务应用解决方案。

关于LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性技术咨询与数字解决方案公司，致力于与各行各业的企业合作，共同重塑业务模式、加速创新进程，并推动以AI为核心的增长。我们受到全球700多家客户的信赖，利用先进技术助力企业实现运营卓越、提升客户体验，并创造长期价值。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多个国家拥有由超过8.6万名勇于开拓创新的专业人才组成的员工队伍，致力于解决复杂的业务挑战并实现大规模转型。如需了解更多信息，请访问www.ltimindtree.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。