Esri Introduceert de nieuwste ArcGIS-integraties voor Microsoft Fabric

Gebruikers hebben nu toegang tot een krachtige combinatie van ruimtelijke analyse en intelligente mapping

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldwijde marktleider op het gebied van locatie-informatie, heeft vandaag aangekondigd dat ArcGIS GeoAnalytics voor Microsoft Fabric nu algemeen beschikbaar is. Een openbare preview is nu ook beschikbaar: ArcGIS Maps voor Microsoft Fabric, een kaartentool waarmee gebruikers eenvoudig context kunnen toevoegen met bedrijfs-, lifestyle-, demografische en milieugegevens om bedrijfsgegevens in Microsoft OneLake te verrijken.

"Door deze integratie krijgen dataprofessionals rechtstreeks vanuit hun Microsoft Fabric-omgeving toegang tot een aantal van de belangrijkste functies van Esri", aldus Jack Dangermond, president van Esri. "We zijn verheugd dat we onze langdurige strategische samenwerking met Microsoft kunnen voortzetten om onze gezamenlijke klanten te helpen ruimtelijke inzichten te verkrijgen en onontgonnen patronen te ontdekken."

