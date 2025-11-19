KP Labs et Frontgrade Gaisler unissent leurs forces pour promouvoir l'informatique tolérante aux pannes pour les missions spatiales de nouvelle génération

BRÊME, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--KP Labs, un chef de file européen de la fourniture de systèmes autonomes pour les applications spatiales, et Frontgrade™ Gaisler Technologies, un leader des solutions électroniques de haute fiabilité pour les missions spatiales et de sécurité nationale, viennent de signer un protocole d'accord lors de la Space Tech Expo Europe à Brême, en Allemagne. L'accord établit un cadre de collaboration pour le développement et la validation d'architectures informatiques embarquées avancées conçues pour accroître l'autonomie et la résilience des futures missions spatiales.

Étant donné que les opérateurs de satellites et les concepteurs de missions s'appuient de plus en plus sur le traitement et l'autonomie des données à bord, le maintien de la tolérance aux pannes et de la fiabilité est devenu une priorité essentielle. Pour répondre à ces exigences, les engins spatiaux modernes intègrent des composants résistants aux rayonnements et des systèmes FDIR de pointe (détection, isolement et récupération des pannes) qui assurent un fonctionnement stable, même dans les environnements de rayonnement les plus difficiles. La collaboration entre KP Labs et Frontgrade Gaisler vise à relever ces défis en combinant des plateformes informatiques robustes avec des systèmes de traitement de données intelligents, créant ainsi une base pour des missions satellitaires plus autonomes et résilientes.

L’accord ouvre la voie à des développements conjoints combinant l’expertise de Frontgrade Gaisler en processeurs résistant aux rayonnements et de conception de SoC tolérants aux pannes avec l’expérience de KP Labs en traitement autonome des données et de supervision au niveau du système. Ensemble, les deux entreprises exploreront les possibilités d’améliorer la fiabilité et les performances dans toute une série d’applications de traitement embarquées, des petits satellites aux plateformes d’exploration planétaire.

« En collaborant avec Frontgrade Gaisler, nous unissons nos forces avec l’une des entreprises les plus respectées dans le domaine de l’informatique spatiale tolérante aux pannes », déclare Michał Zachara, COO de KP Labs. « Notre objectif est de fusionner une fiabilité éprouvée avec une autonomie avancée, en permettant des missions plus intelligentes et plus résilientes qui peuvent fonctionner avec une plus grande indépendance par rapport aux opérations au sol. »

« Nos produits visent à permettre une architecture moderne de traitement des données à bord, améliorant l’intégration et l’efficacité », déclare Sandi Habinc, directeur général de Frontgrade Gaisler. « La collaboration avec les experts de KP Labs contribuera à tracer la voie vers des systèmes spatiaux évolutifs et intelligents. »

La coopération technique en cours entre les deux sociétés comprend l’intégration du microcontrôleur GR716B de Frontgrade Gaisler à l'architecture Lion Data Processing Unit (DPU) de KP Labs. En outre, le DPU Lion intègre également les dispositifs de mémoire tolérants aux rayonnements de Frontgrade, y compris le flash 4Tb NAND.

GR716B est un microcontrôleur rad-dur à signaux mixtes, avec une large gamme d'interfaces ainsi que les capacités de contrôle des moteurs et des systèmes d'alimentation. En outre, il comprend des fonctionnalités matérielles pour programmer et nettoyer la mémoire de configuration des FPGA Kintex Ultrascale et Virtex5, ce qui permet une flexibilité et une tolérance aux pannes dans des systèmes tels que le DPU Lion de KP Labs.

Lion est un DPU basé sur carte au facteur de forme ADHA 3U désigné pour les satellites jusqu'à 600 kg. Conçu pour les missions de classe III et IV de l'ESA, il utilise le FPGA Kintex Ultrascale pour offrir une résilience et une puissance de traitement améliorées pour les applications critiques.

Les futures activités conjointes se concentreront sur la validation, l’interopérabilité et l’analyse comparative des performances, les résultats devant éclairer les futurs concepts de mission en 2026 et au-delà.

À propos de KP Labs

Créé en 2016, KP Labs est une société polonaise de technologie spatiale qui soutient l'exploration spatiale grâce au développement d'opérations de mission autonomes et de systèmes de traitement de données embarqués. La société propose des solutions de bout en bout, y compris des plates-formes matérielles intégrées, des logiciels propriétaires et des algorithmes d'IA avancés pour l'observation de la Terre et les missions planétaires. KP Labs travaille sur neuf missions spatiales et a livré plus de 35 projets de R&D pour l'Agence spatiale européenne (ESA), la NASA et des clients commerciaux. Avec une équipe d'environ 85 ingénieurs et chercheurs, l'entreprise détient le statut de centre officiel de R&D accordé par le ministère polonais de la Science et de l'Enseignement supérieur.

À propos de Frontgrade Gaisler

Frontgrade Gaisler, une entreprise de Frontgrade, est l’un des principaux fournisseurs de microprocesseurs et de PI de base résistants aux radiations pour les applications critiques, en particulier dans l’industrie spatiale. Les processeurs de l'entreprise sont idéaux pour toute mission spatiale ou toute autre application nécessitant une extrême fiabilité, en raison de leur fiabilité, de leur tolérance aux pannes et aux rayonnements. Les microprocesseurs Frontgrade Gaisler sont présents dans tout le système solaire, de Mercure à Neptune.

