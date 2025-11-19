-

Esri推出適用於Microsoft Fabric的最新ArcGIS整合功能

使用者現可暢享空間分析與智慧製圖的強大組合

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 位置智慧領域的全球領導者Esri今日宣布，ArcGIS GeoAnalytics for Microsoft Fabric正式全面可用。同時進入公開預覽階段的還有ArcGIS Maps for Microsoft Fabric，這款製圖工具讓使用者能夠輕鬆添加商業、生活型態、人口統計和環境資料等背景資訊，以豐富Microsoft OneLake中的企業資料。

Esri總裁Jack Dangermond表示：「此次整合讓資料專業人員能直接在其Microsoft Fabric環境中使用Esri的部分核心功能。我們欣然推進與Microsoft的長期策略性合作，協助雙方的共同客戶發掘空間洞察，發現未被探索的模式。」

資料科學家、資料工程師、業務分析師及其管理層對空間分析製圖的市場需求與日俱增。Esri的GeoAnalytics for Fabric支援資料在企業內部自由流轉，無論使用者是在OneLake、Microsoft Power BI還是ArcGIS環境中工作。Fabric使用者現在可直接使用複雜的空間分析工具和功能，以及龐大的權威精選空間資料集，瞭解事物的位置、相互關係、內在意義和應採取的行動。

英國天氣和氣候服務機構英國氣象局(Met Office)的首席技術研究員Richard Lawrence表示：「英國氣象局的科學家們在使用Microsoft Fabric處理高速觀測資料集時，借助ArcGIS GeoAnalytics [for Microsoft Fabric]功能對資料進行了先進地理空間分析。由於該功能直接內建在Microsoft Fabric中，我們的科學家能夠輕鬆對這個複雜資料集進行前所未見的分析。」

ArcGIS Maps for Fabric可透過Fabric Workload Hub取得，協助企業在熟悉的Microsoft Fabric使用者介面中建立互動式地圖，並微調地圖設計的各個方面。ArcGIS Maps for Fabric目前處於公開預覽階段，使用者可借助該工具視覺化並辨識表格或圖表視圖中無法呈現的模式、關聯和趨勢。

Microsoft OneLake和Fabric生態系統副總裁兼總經理Dipti Borkar表示：「我們欣然看到與Esri的合作達成這一里程碑，將其強大的地理空間分析功能和ArcGIS Maps for Microsoft Fabric帶給雙方的共同客戶。使用者現在可使用Fabric上運行於Apache Spark的強大GeoAnalytics功能，借助OneLake中的權威ArcGIS資料探索並釋放地理空間智慧的全部潛力。此外，ArcGIS Maps for Fabric進一步深化了與Esri強大地理空間功能的整合。」

GeoAnalytics for Fabric現已與ArcGIS for Power BI一起，向Microsoft使用者正式全面開放。相關整合功能仍在持續擴充，ArcGIS Maps for Fabric已進入公開預覽階段，計畫在不久後正式全面可用。如欲瞭解更多資訊，請閱讀「ArcGIS for Microsoft Fabric新增功能」部落格

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com.

版權所有©2025 Esri。保留所有權利。 Esri、Esri 全球標誌、ArcGIS、the Science of Where、Esri.com 和 @Esri.com 是 Esri 在美國、歐盟或某些其他司法管轄區的商標、服務標誌或注册標誌。 本文提及的其他公司和產品或服務可能是其各自商標所有者的商標、服務標誌或注册標誌。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

