LTIMindtree renforce sa relation avec Microsoft afin d’accélérer l’adoption de Microsoft Azure et de stimuler la transformation basée sur l’IA

WARREN, New Jersey et MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé l’extension de sa collaboration mondiale avec Microsoft afin d’accélérer l’adoption de Microsoft Azure et de stimuler la transformation des entreprises grâce à l’IA. Dans le cadre de cette collaboration, LTIMindtree permettra une adoption plus rapide du cloud et mettra à profit une valeur commerciale accrue pour les clients communs grâce à des solutions d’IA avancées.

En tant que partenaire Global System Integrator (GSI) de Microsoft, LTIMindtree renforce son engagement à permettre aux entreprises mondiales de maximiser leurs investissements dans le cloud, leurs engagements Azure et d’obtenir un retour sur investissement plus rapide. Cette collaboration souligne l’ambition de LTIMindtree de générer une croissance significative dans les engagements liés à Azure, en tirant parti de la force de sa relation à 360° avec Microsoft dans tous les domaines de solutions. Elle combine l’expertise industrielle de LTIMindtree avec les capacités avancées de Microsoft en matière d’IA, notamment Azure OpenAI dans Microsoft Foundry, Microsoft 365 Copilot et Fabric. Elle permettra en complément une prise de décision intelligente et une automatisation dans tous les secteurs, offrira une modernisation cloud sécurisée et évolutive grâce aux programmes de migration Azure, et accélérera l’adoption de Copilot afin de stimuler la productivité sur le lieu de travail et d’améliorer l’engagement des clients.

En tant que partenaire stratégique, LTIMindtree a déployé l’ensemble de la pile de sécurité Microsoft (Defender XDR, Sentinel, Intune, Windows Autopatch et Entra ID) sur plusieurs terminaux, en ingérant chaque mois des données de sécurité complètes pour une réponse automatisée aux menaces. Cette approche axée sur la sécurité positionne LTIMindtree comme un modèle pour les environnements hybrides et multicloud sécurisés. En complément, LTIMindtree est à la pointe de l’IA d’entreprise avec l’adoption interne de Microsoft 365 Copilot. Guidé par un déploiement axé sur la gouvernance, Copilot est désormais intégré à tous les flux de travail afin d’améliorer la productivité et d’accélérer la prise de décision.

« Notre collaboration avec Microsoft repose sur une vision commune qui consiste à donner aux entreprises les moyens de réinventer leur avenir. En accélérant l’adoption d’Azure et en intégrant l’IA dans tous les processus métier, nous aidons nos clients à passer de la phase pilote à la productivité, en libérant l’innovation, la résilience et la croissance à grande échelle », déclare Venu Lambu, président-directeur général de LTIMindtree.

« Cette collaboration avec LTIMindtree souligne notre engagement commun à stimuler l’innovation pour les organisations à l’ère de l’IA. En adoptant l’IA de Microsoft dans l’ensemble de son entreprise et en appliquant ces connaissances pour aider ses clients à se moderniser et à se développer de manière responsable, LTIMindtree établit la norme en matière de transformation », déclare Stephen Boyle, vice-président de la division Global System Integrators and Advisory Partners chez Microsoft.

LTIMindtree joue un rôle central dans la fourniture d’avantages clés à ses clients, notamment une adoption plus rapide du cloud et une optimisation des coûts grâce à l’accord Microsoft Azure Consumption Commitment (MAAC). Dans le cadre de ce partenariat important, LTIMindtree a été reconnu comme partenaire privilégié de Microsoft Fabric Real-Time Intelligence, réaffirmant ainsi son leadership dans la modernisation et l’analyse des données. LTIMindtree fournit en outre des conseils d’experts sur Microsoft Dynamics 365, permettant une transformation agile et offrant des solutions d’applications commerciales de bout en bout pour les entreprises mondiales.

