L'optimisation du programme de fidélité Hilton Honors accélère la progression jusqu'au statut Elite et présente un tout nouveau niveau premium, Diamond Reserve

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Engagé à récompenser la fidélité à chaque étape du séjour, Hilton (NYSE : HLT) a annoncé des changements prometteurs dans son programme de fidélité primé Hilton Honors. Début janvier, Hilton présentera son niveau le plus élitiste à ce jour – Diamond Reserve – avec de nouveaux avantages, notamment un Confirmable Upgrade Reward qui peut être échangé instantanément au moment de la réservation, une garantie de départ tardif à 16h00 et un service client exclusif.

De plus, le statut Hilton Honors Gold deviendra le statut de niveau intermédiaire le plus avantageux, les membres bénéficiant toujours de tous les avantages actuels du statut Gold, y compris les surclassements de chambres disponibles et les crédits Food & Beverage dans l'établissement, tout en atteignant ce statut encore plus rapidement. Le statut Diamond deviendra également plus rapidement accessible tout en conservant les avantages que les membres apprécient le plus.

« Les membres nous ont dit qu’ils recherchaient une reconnaissance plus personnelle et des récompenses pertinentes durant toute la durée de leur séjour. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'ouvrir le prochain chapitre pour Hilton Honors en renforçant les aspects qui comptent le plus pour nos membres : rendre la fidélité à la fois plus accessible et plus encourageante, dans un plus grand nombre de destinations à travers le monde », déclare Chris Nassetta, président et CEO de Hilton. « À l’heure où de nombreux programmes de fidélisation se sentent de plus en plus interchangeables, nous renforçons Hilton Honors pour chaque membre, avec nos avantages de surclassement premium pour nos membres élite et de nouvelles façons de rêver, de séjourner, de gagner et d’échanger des points dans notre portefeuille de plus de 9 000 hôtels. »

En 2026, atteindre le statut Elite avec Hilton sera encore plus réalisable, ouvrant ainsi la porte à plus de voyageurs pour profiter de la reconnaissance, des avantages et de la flexibilité qui font du programme Hilton Honors et de l'application Hilton Honors un compagnon de voyage incontournable. En voici les points forts :

Les membres obtiendront le statut Gold avec seulement 25 nuits par an, soit 15 nuits de moins que le seuil actuel de 40 nuits.

Avec le statut Gold, les membres continueront à bénéficier des mêmes avantages, tels que la confirmation anticipée de surclassement de chambres disponibles, un Daily Food & Beverage Credit ou un petit-déjeuner continental (varie selon l'enseigne et la région) et 80% de points en plus.

Les membres obtiendront également le statut Diamond plus rapidement, en n'ayant besoin que de 50 nuits au lieu des 60 nuits. Les membres Diamond continueront de bénéficier des mêmes avantages, y compris la confirmation anticipée des surclassements de chambres disponibles, un Daily Food & Beverage Credit ou un petit-déjeuner continental (varie selon l'enseigne et la région), l'accès au lounge exécutif, une garantie de chambre de 48 heures et 100% de points en plus.

Avec ces changements, Hilton réduira les conditions requises (nuits, séjours et dépenses éligibles) pour atteindre les niveaux Gold et Diamond, à compter de l'année prochaine.

Atteignez un nouveau sommet avec Hilton Honors

En tant que nouveau pinacle de Hilton Honors, le statut Diamond Reserve est un tout nouveau niveau de reconnaissance conçu pour les voyageurs les plus fidèles de Hilton. Obtenu par les membres qui passent le cap des 80 nuits ET 18 000 USD de dépenses éligibles annuelles, ce tout nouveau niveau premium représente l’expression de fidélité la plus exclusive de Hilton à ce jour.

« La fidélité n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Nous avons passé des années à écouter nos membres. Diamond Reserve a été créé pour reconnaître et récompenser celles et ceux qui font confiance à Hilton pendant leurs voyages et déplacements », déclare Mark Weinstein, directeur du marketing et responsable des marques de luxe chez Hilton. « Nous savons que l’optimisation de l’expérience de séjour est la pierre angulaire de la fidélisation, c’est pourquoi nous avons soigneusement conçu une série d’avantages ultra-premium destinés à rendre le séjour chez Hilton encore meilleur. »

Parmi les avantages clés du niveau Diamond Reserve figure le Confirmable Upgrade Reward :

Le Confirmable Upgrade Reward permet aux membres éligibles de bloquer des surclassements de chambre premium, y compris jusqu’à une suite d’une chambre pour des séjours allant jusqu’à sept nuits, au moment de la réservation, y compris via l’application Hilton Honors.

Les membres recevront leur premier Confirmable Upgrade Reward lorsqu'ils obtiendront le statut Diamond et l'option de gagner une deuxième récompense en arrivant à 120 nuits ou 30 000 points.

Les Confirmable Upgrade Rewards peuvent être utilisés durant les séjours payants et les séjours de récompense éligibles dans une sélection d'établissements Hilton proposant des surclassements gratuits avant l'arrivée. Il s’agit notamment d’hôtels faisant partie du portefeuille d'enseignes de luxe du groupe, avec des marques telles que Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts et Signia by Hilton.

Des avantages supplémentaires sur mesure reflètent la flexibilité et la personnalisation souhaitées par les voyageurs les plus réguliers de Hilton :

Le statut Diamond Reserve garantit un départ tardif à 16h00 sur chaque séjour éligible, donnant aux membres plus de temps pour se détendre ou se préparer pour leur voyage.

Les membres Diamond Reserve recevront une expérience inégalée grâce à un service à la clientèle exclusif 24/7 avec des membres d'équipe spécialement formés dédiés à fournir une assistance personnalisée et une attention prioritaire.

Outre les lounges exécutifs, les membres Diamond Reserve bénéficieront d’un accès gratuit aux Premium Clubs de Hilton, une collection croissante de clubs exclusifs dans l'établissement, qui se trouvent le plus souvent dans les hôtels de luxe, lifestyle ou à service complet de Hilton, qui comprennent des offres supérieures de restauration et de boissons, des espaces de travail calmes et d’autres caractéristiques très appréciées.

Les membres Diamond Reserve recevront la plus haute priorité pour les mises à niveau disponibles dans l'espace, confirmées dès trois jours avant l'enregistrement.

Les membres qui atteignent le statut Diamond Reserve verront également leur fidélité récompensée plus rapidement et plus généreusement que jamais avec 120% de bonus de points sur chaque séjour.

Avantages et flexibilité maintenus

Hilton Honors reste déterminé à donner aux voyageurs plus de choix dans la manière d'échanger leurs points. Les membres continueront de bénéficier de la suppression des dates d'interdiction et des frais additionnels sur les séjours de récompense réservés avec les points. Ils peuvent également combiner des points Hilton Honors et de l'argent pour préparer leur prochain séjour, ajoutant encore plus de flexibilité à la planification des voyages. L’un des avantages les plus appréciés du programme, le Fifth Night Free, continue de récompenser les membres qui réservent des récompenses de chambre standard entièrement avec des points, offrant des économies significatives et des expériences plus durables.

De nouvelles façons de rêver en gagnant et en échangeant vos points dans le portefeuille croissant d'enseignes luxe et lifestyle

Les membres qui voyagent avec Hilton Honors ont désormais plus de moyens de rêver et d’échanger leurs points, grâce à l’accès au portefeuille croissant de marques de classe mondiale de Hilton, dont plus de 1 000 établissements luxe et lifestyle. Cela inclut notamment l'ouverture historique du Waldorf Astoria New York, un établissement qui représente à la fois le patrimoine de Hilton et son évolution permanente, ainsi que de plus de 450 hôtels-boutiques issus du partenariat exclusif avec Small Luxury Hotels of the World.

Pour de plus amples renseignements à propos de Hilton Honors, rendez-vous sur stories.hilton.com/hiltonhonors ou visitez www.hiltonhonors.com pour devenir membre du programme.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE : HLT) est l’un des leaders mondiaux de l’hôtellerie avec un portefeuille de 25 marques d’exception, regroupant 9 000 établissements et près de 1,3 million de chambres dans 141 pays et territoires. Fidèle à sa mission fondatrice – « apporter la lumière et la chaleur de l’hospitalité dans le monde » – Hilton a accueilli plus de trois milliards de clients en un siècle d’existence. Élu « Meilleur lieu de travail au monde » par Great Place to Work et Fortune, Hilton vise à créer la meilleure culture d'entreprise pour ses 500 000 membres d’équipe à travers le monde. Hilton a déployé des améliorations technologiques de pointe pour optimiser l'expérience client, notamment le partage de clés numériques, les surclassements automatiques gratuits et la possibilité de réserver des chambres communicantes. Grâce au programme de fidélité primé Hilton Honors, les plus de 235 millions de membres Hilton Honors qui réservent directement auprès de Hilton gagnent des points pour des séjours et des expériences uniques. Avec l'application Hilton Honors, les clients peuvent réserver, choisir leur chambre, s’enregistrer, ouvrir leur porte avec une clé numérique et régler leur départ directement depuis leur smartphone. Plus d’informations sur stories.hilton.com, et rejoignez Hilton sur Facebook, X, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de Hilton Honors

Hilton Honors est le programme de fidélisation primé des marques Hilton, qui compte 9 000 établissements dans 141 pays et territoires. Les membres Hilton Honors qui réservent directement via les canaux Hilton ont accès à des avantages instantanés, y compris un curseur de paiement flexible qui permet aux membres de choisir exactement combien de points et d'argent utiliser pour réserver un séjour, une réduction exclusive pour les membres et une connexion Wi-Fi standard gratuite. Les membres ont également accès à la technologie sans contact exclusivement via l’appli Hilton Honors, où les membres peuvent s’enregistrer, choisir et accéder à leur chambre à l’aide de la clé numérique. Hilton Honors offre à plus de 235 millions de membres des centaines de façons de gagner et d'échanger des points, y compris avec certaines cartes de crédit comarquées. Les membres peuvent échanger des points pour des nuits gratuites, des achats sur Amazon, des expériences exclusives, des contributions caritatives et plus encore. Le programme est gratuit et les voyageurs peuvent s'inscrire en ligne sur hiltonhonors.com. Pour en savoir plus sur Hilton Honors, rendez-vous sur stories.hilton.com/hiltonhonors et suivez Hilton Honors sur Facebook, X et Instagram.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.