LTIMindtree強化與Microsoft的合作關係，以加快Microsoft Azure的採用並推動AI驅動的轉型

紐澤西州沃倫和印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005]宣布擴大與Microsoft的全球合作，旨在加快Microsoft Azure的採用並為企業推動AI驅動的業務轉型。在此次合作中，LTIMindtree將透過先進的AI解決方案，協助雙方的共同客戶更快地採用雲端技術，並釋放更大的業務價值。

身為Microsoft的全球系統整合商(GSI)合作夥伴，LTIMindtree正進一步致力於協助全球企業充分發揮其雲端投資價值、履行Azure承諾，並縮短價值實現時間。此次合作彰顯了LTIMindtree憑藉與Microsoft在所有解決方案領域的全方位合作優勢，實現Azure相關業務大幅成長的宏偉目標。合作結合了LTIMindtree的產業專業知識與Microsoft的先進AI能力，包括Microsoft Foundry中的Azure OpenAI、Microsoft 365 Copilot以及Fabric。此外，合作還將在各行各業推動智慧決策和自動化，透過Azure移轉計畫提供安全且可擴充的雲端現代化服務，並加快Copilot的應用推廣，以提升工作效率和客戶參與度。

身為策略性合作夥伴，LTIMindtree已在多個終端部署了完整的Microsoft安全套件——Defender XDR、Sentinel、Intune、Windows Autopatch和Entra ID，每月蒐集全面的安全資料以實現自動化威脅回應。這種安全優先的構想使LTIMindtree成為安全混合雲端和多雲端環境的典範。與此同時，LTIMindtree透過在內部應用Microsoft 365 Copilot，在企業AI領域發揮引領作用。在治理優先的部署原則指導下，Copilot現已內建到各類工作流程中，以提高生產力並加快決策速度。

LTIMindtree執行長兼董事總經理Venu Lambu表示：「我們與Microsoft的合作以共同的願景為基礎，即賦能企業重塑未來。透過加快Azure的採用並將AI融入各項業務流程，我們正協助客戶從先導專案邁向生產力提升，從而大規模地釋放創新、韌性和成長潛力。」

Microsoft全球系統整合商和顧問合作夥伴副總裁Stephen Boyle表示：「與LTIMindtree的此次合作彰顯了我們在AI時代協助企業加快創新的共同承諾。透過在自身企業中全面應用Microsoft AI技術，並將相關洞見用於協助客戶負責任地實現現代化轉型和規模擴張，LTIMindtree為產業轉型樹立了標竿。」

LTIMindtree在為客戶帶來關鍵效益方面扮演著至關重要的角色，包括透過Microsoft Azure消費承諾(MAAC)協議實現更快的雲端技術採用和成本最佳化。在這一寶貴的合作關係中，LTIMindtree已被認定為Microsoft Fabric即時智慧的特色合作夥伴，再次彰顯其在資料現代化和分析領域的領先地位。此外，LTIMindtree還在Microsoft Dynamics 365方面提供專業指導，協助全球企業實現敏捷轉型，並交付端對端的業務應用解決方案。

關於 LTIMindtree:

LTIMindtree是一家全球性技術顧問與數位解決方案公司，致力於與各行各業的企業合作，共同重塑業務模式、加快創新進程，並推動以AI為核心的成長。我們受到全球700多家客戶的信賴，利用先進技術協助企業實現營運卓越、提升客戶體驗，並創造長期價值。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在40多個國家擁有由超過8.6萬名勇於開拓創新的專業人才組成的員工團隊，致力於解決複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ltimindtree.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。