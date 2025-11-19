-

KP Labs en Frontgrade Gaisler bundelen hun krachten om fouttolerante computersystemen voor de volgende generatie ruimtemissies te ontwikkelen

BREMEM, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--KP Labs, een Europese marktleider op het gebied van autonome systemen voor ruimtevaarttoepassingen, en Frontgrade™ Gaisler Technologies, een toonaangevende leverancier van uiterst betrouwbare elektronische oplossingen voor ruimtevaart- en nationale veiligheidsmissies, hebben tijdens de Space Tech Expo Europe in Bremen, Duitsland, een memorandum van overeenstemming ondertekend. De overeenkomst vormt een kader voor samenwerking bij de ontwikkeling en validatie van geavanceerde boordcomputersystemen die zijn ontworpen om de autonomie en veerkracht van toekomstige ruimtevaartmissies te vergroten.

Aangezien satellietexploitanten en missieontwerpers steeds meer vertrouwen op gegevensverwerking en autonomie aan boord, is het behoud van fouttolerantie en betrouwbaarheid een cruciale prioriteit geworden.

