HP成為Sisvel Wi-Fi 6專利池被許可方，終結與Wilus、Huawei和Philips的糾紛

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於帕羅奧圖的全球科技領導者HP Inc與Sisvel已達成協議，成為Sisvel Wi-Fi 6專利池的被許可方。

該協議是在美國德州東區地方法院Rodney Gilstrap法官下令的調解程序後達成。此前，專利池許可方Wilus Institute of Standards and Technology對HP提起專利侵權訴訟。

這份協議不僅終結了Wilus的訴訟，還終結了其他Sisvel Wi-Fi 6專利池許可方（Huawei和Philips）對HP提起的相關訴訟。經由專利池的獨立專利評估程序，HP現可一站式取得迄今已被認定為對802.11ax Wi-Fi 6標準必要的近2,000項專利（245個專利家族）。

目前已有近40家企業獲得Sisvel Wi-Fi 6專利池的專利授權。除HP Inc外，還包括Cisco、Netgear和Acer等近期加入的被許可方。

Sisvel許可業務主管Nick Webb表示：「我們感謝HP以建設性的方式參與調解程序，也感謝調解人David Folsom的協助。所有各方都認真尋求解決方案，而非讓糾紛升級。Sisvel始終願意協助各方解決分歧，提供公平的授權解決方案。我們很高興在本案中達成了這一目標。」

Wilus創辦人兼執行長Jin Sam Kwak表示，對於這家成立於2012年的韓國企業而言，這是一個重要時刻：「隨著訴訟塵埃落定，以及HP加入成為另一家Sisvel Wi-Fi 6專利池被許可方，我們可以專注於推進研發，並推動Wi-Fi技術的進一步創新。」

Huawei美國智慧財產權總顧問Steven Geiszler表示，「公司很高興這份協議解決了我們與HP目前的糾紛」。他解釋道，Huawei致力於讓其尖端Wi-Fi技術得到廣泛應用，造福產業和消費者。Geiszler表示：「Sisvel這類專利池扮演著關鍵角色，代表創新者高效地向業界廠商提供公平、合理且非歧視(FRAND)的授權，這反過來又能激勵創新者重新投資於研發更先進的技術。」

Philips智慧財產權授權負責人Jako Eleveld也認同這一觀點。他表示：「Philips堅信，Sisvel Wi-Fi 6專利池是Wi-Fi 6技術授權的理想解決方案。迄今已簽署的眾多Wi-Fi 6專利授權合約就證明了這一點。10月HP以最新被許可方的身分加入，代表該專利池的重要里程碑。」

