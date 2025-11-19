-

HP成為Sisvel Wi-Fi 6專利池被許可方，終結與Wilus、Huawei和Philips的糾紛

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於帕羅奧圖的全球科技領導者HP Inc與Sisvel已達成協議，成為Sisvel Wi-Fi 6專利池的被許可方。

該協議是在美國德州東區地方法院Rodney Gilstrap法官下令的調解程序後達成。此前，專利池許可方Wilus Institute of Standards and Technology對HP提起專利侵權訴訟。

這份協議不僅終結了Wilus的訴訟，還終結了其他Sisvel Wi-Fi 6專利池許可方（Huawei和Philips）對HP提起的相關訴訟。經由專利池的獨立專利評估程序，HP現可一站式取得迄今已被認定為對802.11ax Wi-Fi 6標準必要的近2,000項專利（245個專利家族）。

目前已有近40家企業獲得Sisvel Wi-Fi 6專利池的專利授權。除HP Inc外，還包括Cisco、Netgear和Acer等近期加入的被許可方。

Sisvel許可業務主管Nick Webb表示：「我們感謝HP以建設性的方式參與調解程序，也感謝調解人David Folsom的協助。所有各方都認真尋求解決方案，而非讓糾紛升級。Sisvel始終願意協助各方解決分歧，提供公平的授權解決方案。我們很高興在本案中達成了這一目標。」

Wilus創辦人兼執行長Jin Sam Kwak表示，對於這家成立於2012年的韓國企業而言，這是一個重要時刻：「隨著訴訟塵埃落定，以及HP加入成為另一家Sisvel Wi-Fi 6專利池被許可方，我們可以專注於推進研發，並推動Wi-Fi技術的進一步創新。」

Huawei美國智慧財產權總顧問Steven Geiszler表示，「公司很高興這份協議解決了我們與HP目前的糾紛」。他解釋道，Huawei致力於讓其尖端Wi-Fi技術得到廣泛應用，造福產業和消費者。Geiszler表示：「Sisvel這類專利池扮演著關鍵角色，代表創新者高效地向業界廠商提供公平、合理且非歧視(FRAND)的授權，這反過來又能激勵創新者重新投資於研發更先進的技術。」

Philips智慧財產權授權負責人Jako Eleveld也認同這一觀點。他表示：「Philips堅信，Sisvel Wi-Fi 6專利池是Wi-Fi 6技術授權的理想解決方案。迄今已簽署的眾多Wi-Fi 6專利授權合約就證明了這一點。10月HP以最新被許可方的身分加入，代表該專利池的重要里程碑。」

關於Sisvel

Sisvel 堅信協作、獨創和效率的重要性，以彌合專利所有者和希望獲得其技術者的需求。在複雜且不斷發展的市場中，我們的指導原則是通過制定和實施靈活、容易獲取的商業解決方案，創造一個公平的競爭環境。

Sisvel | 我們為創新賦能

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡

Giulia Dini
傳播經理
電話：+34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

Industry:

Sisvel

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalJapanese

Contacts

媒體聯絡

Giulia Dini
傳播經理
電話：+34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

More News From Sisvel

Cisco獲得Sisvel Wi-Fi 6專利池授權

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cisco Systems, Inc 已成為Sisvel Wi-Fi 6 專利池項目的最新被許可方。 本次許可協議在友好協商的基礎上達成，使 Cisco 能夠透過該專利池的獨立專利評估機制，一站式取得近2,000 項已被認定為對802.11ax Wi-Fi 6 標準必要的專利（涵蓋245個專利家族）。 Cisco 是全球技術領導者，致力於革新企業在AI時代的連接與防護方式，同時也是企業網路領域（包括企業級無線接入點）的全球領導者。 Sisvel Wi-Fi 6 專利池自2022年7月成立以來，市場關注度持續升高。除了Cisco，自2023年第四季初以來，已有超過20家新被授權方加入該專利池。 Sisvel Wi-Fi 6 專利池中的專利由以下公司持有，完整名單可參見：https://www.sisvel.com/licensing-programmes/Wi-Fi/wifi-6/#tab-patent-owners。這些公司在Wi-Fi 6 技術的研發中均扮演了關鍵角色。 Sisvel 許可業務主管Nick Webb 表...

前Mitsubishi智慧財產權負責人將領導Sisvel Japan

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Yoshinori Shimizu已成為歐洲歷史最悠久、規模最大的的專利池營運商Sisvel的日本辦事處的董事總經理。此次任命恰逢Tetsuro Fuse退休，他將繼續以顧問身分與Sisvel合作。 Shimizu先生被廣泛認為是日本頂尖的智慧財產權專業人士，他此前擔任Mitsubishi Electric Corporation的企業出口管制部副總經理，在該公司工作了29年。 在Mitsubishi工作期間，Shimizu先生在製定公司全球智慧財產權策略、進行專利授權合約談判和解決糾紛方面發揮了重要作用。他還在多個專利池項目中扮演了關鍵角色，其中包括Sisvel所營運的項目。 身為Sisvel Japan的董事總經理，Shimizu先生將與Sisvel的全球領導團隊密切合作，共同推動公司在日本及整個亞洲的授權項目持續成長。 Shimizu先生表示：「我以業務合作夥伴的身分與Sisvel合作了近十年，非常欽佩其創造力和活力。Sisvel透過提供公平、高效的專利授權項目，在構建健康的創新生態系統這一使命上取得了顯著成功。能...

Sisvel歡迎歐盟重新審視標準必要專利法規

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 歐洲規模最大、歷史最悠久的專利池營運商Sisvel對歐盟委員會重新評估擬議的歐盟標準必要專利(SEP)法規的決定表示歡迎。此舉符合德拉吉報告中闡述的原則和新的歐盟競爭力議程，同時鞏固了歐洲在標準相關創新領域的領先地位。 Sisvel與歐盟委員會的目標一致，即提高SEP的透明度、降低交易成本，並促進以公平、合理、非歧視(FRAND)原則達成許可協議。事實上，身為專利池營運商，這些正是我們每天努力解決的挑戰。然而，從一開始我們就公開反對這項擬議的法規，因為我們堅信它無法推進這些目標。相反，它給創新者帶來了新的、繁重的官僚主義負擔，危及了歐洲在互聯互通研發和標準制定方面的全球領先地位，同時還可能為歐洲的中小企業帶來額外成本，而大型技術實施企業則從中受益。 我們對歐盟委員會重新聚焦於恢復歐洲競爭力感到鼓舞。撤回SEP法規的決定是朝著這一方向邁出的堅實一步。消除重大不確定性將為歐洲創新者帶來立竿見影的緩解，在恢復經濟活力和促進成長方面發揮核心作用。 當歐盟委員會權衡是否提出另一項提案或採取不同的方法時，我們的大門是敞開的。我們隨時...
Back to Newsroom