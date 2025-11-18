ゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」を刷新 エリート会員ステータスをより迅速に獲得できるプログラムを導入し、新たな最上位ステータス「ダイヤモンド・リザーブ」を発表

バージニア州マクリーン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 旅行のあらゆる段階でお客様のご愛顧に応えるヒルトン（NYSE：HLT）は、本日、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」（以下、「ヒルトン・オナーズ」プログラム）の改定を発表しました。2026年1月より、同プログラムの最上位となる「ダイヤモンド・リザーブ」ステータスを新設し、ご予約時に客室アップグレードを確約するアップグレード確約特典、午後4時までのレイト・チェックアウト保証、専用カスタマーサービス・サポートなど魅力的な特典をご提供します。

現ゴールド会員は、中間ステータスで最も価値のあるステータスになります。空室状況に応じた客室のアップグレード、ホテル内の飲食クレジットといった現行の特典は変わらず、より迅速に獲得しやすいステータスになります。現ダイヤモンド会員も、充実した特典の内容を維持したまま、同ステータスにより早く到達できるようになります。

ヒルトンの代表取締役兼CEOであるクリス・ナセッタは、次のように述べています。

「ヒルトン・オナーズ会員の皆様からは、旅行のあらゆる場面でより個人に寄り添ったサービスと有意義な特典を求める声をいただいておりました。このたび、『ヒルトン・オナーズ』が新たな章を迎えます。世界中のヒルトンのホテルで、より身近で魅力的な特典をお届けするロイヤリティ・プログラムに進化したことで、オナーズ会員の皆様が必要とする価値を提供できることを誇りに思います。多くのロイヤリティ・プログラムが似通っているように感じられるなか、当社はすべてのヒルトン・オナーズ会員を対象にプログラムを強化しました。エリート会員向けのアップグレード特典から、世界9,000軒以上に拡大する当社のポートフォリオで、より充実した滞在を楽しみ、ポイントを獲得・活用できる多岐にわたる選択肢を提供します」

2026年、ヒルトンのエリート会員ステータスが獲得しやすくなります。より多くの旅行者がステータスと特典を獲得できるようになり、柔軟性が向上します。それにより、旅行者は「ヒルトン・オナーズ」プログラムとそのアプリは旅の理想的なパートナーとしてさらに選ばれる存在になります。

年間25泊するだけでゴールド会員ステータスを獲得できます。必要宿泊日数は、現行の年間40泊から15泊分緩和されます。

ゴールド会員は、空室状況に応じた客室グレードアップの事前確定、宿泊日ごとの飲食クレジットまたはコンチネンタルブレックファスト（ホテルブランドおよび地域によって異なります）、80%のボーナスポイント獲得といった現行の特典を引き続きご利用可能です。

これまでより早くダイヤモンド会員を獲得することができます。必要宿泊日数は現行の年間60泊から年間50泊に緩和されます。空室状況に応じた客室グレードアップの事前確定、宿泊日ごとの飲食クレジットまたはコンチネンタルブレックファスト（ホテルブランドおよび地域によって異なります）、エグゼクティブラウンジの利用、48時間客室保証、100%のボーナスポイント獲得といった現行の特典を引き続きご利用可能です。

これらの変更により、来年からゴールドおよびダイヤモンド会員ステータス獲得に必要な条件（宿泊数、滞在数、対象となる利用金額）により簡単に達成いただけます。

「ヒルトン・オナーズ」プログラムの魅力を最大限に

「ヒルトン・オナーズ」ステータスの新たな頂点として導入される「ダイヤモンド・リザーブ」は、ヒルトンを特に頻繁にご利用いただくお客様にお届けする新しいステータスです。年間80泊かつ合計18,000米ドル相当の対象となる利用金額で獲得できるこの新しいプレミアム・ステータスは、「ヒルトン・オナーズ」の特別なロイヤリティの形です。

ヒルトンのCMO兼ラグジュアリーブランド統括責任者であるマーク・ワインスタインは、次のように述べています。「当社は、お客様のロイヤリティを決して軽んじません。数年かけてオナーズ会員の声に耳を傾けてきました。滞在体験の向上こそがロイヤルティを築く基盤であることを、私たちは理解しています。だからこそ、ヒルトンでの滞在をさらに特別なものにするため、これまでにないプレミアムな特典をご用意しました」

「ダイヤモンド・リザーブ」会員の特長的な特典のひとつであるアップグレード確約特典：

アップグレード確約特典は、対象会員がヒルトン・オナーズ・アプリを含む各種チャネルで予約時に、プレミアムルームへのアップグレードを確定できる特典です。最大1ベッドルームスイートへのアップグレードを含み、最長7泊まで適用されます。

「ダイヤモンド・リザーブ」会員のステータスを獲得した時点で、最初のアップグレード確約特典を獲得でき、さらに120泊のマイルストーン達成時に、アップグレード確約特典または30,000ポイント獲得をお選びいただけます。

アップグレード確約特典は、事前に無料でアップグレードを提供する一部のヒルトンのホテルで、対象となる有料宿泊および特典宿泊のいずれでもお使いいただけます。対象のホテルには、ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ＆リゾーツ、コンラッド・ホテルズ＆リゾーツ、LXRホテルズ＆リゾーツ、シグニアbyヒルトンなどのラグジュアリーブランドホテルも含まれます。

今回新しく追加した特典は、ヒルトンの最もロイヤルティの高い旅行者が求める、シームレスな柔軟性とパーソナライズを反映しています。

「ダイアモンド・リザーブ」会員は、すべての対象となる宿泊で、午後4時のレイト・チェックアウトを保証。ご出発前にゆったりとくつろぎ、余裕をもって次のご予定に備えていただけます。

「ダイヤモンド・リザーブ」会員は、特別なトレーニングを受けた専任チームメンバーによる24時間365日の専用カスタマーサービスをご利用いただけます。パーソナライズされた卓越したサービスをお届けします。

エグゼクティブラウンジのほか、「ダイヤモンド・リザーブ」会員は、主にヒルトンのラグジュアリーホテル、ライフスタイルホテル、フルサービスホテルで展開している館内の「プレミアムクラブ」で、上質な料飲サービス、静かなワークスペースやその他特別な機能を備えた施設をご利用いただけます。

「ダイヤモンド・リザーブ」会員は、空室状況に応じた客室のアップグレードを最優先でご提供。チェックインの3日前にはアップグレードの可否が確定します。

「ダイヤモンド・リザーブ」ステータスを獲得した会員は、すべての滞在で120%ポイントボーナスを獲得でき、これまで以上に早く、豊富な特典を得ることができます。

好評で柔軟な特典は継続

「ヒルトン・オナーズ」プログラムのポイント利用方法については、引き続き幅広い選択肢を会員に提供を続けます。ポイントで宿泊料金全額を支払う場合には、適用除外日はなく、リゾート料金を支払う必要はありません。さらに、ヒルトン・オナーズ・ポイントと現金を組み合わせて宿泊料金を支払うこともでき、次の滞在が楽しみになる柔軟な旅行計画が可能に。スタンダードルームを全額ポイントでご予約いただいたお客様には、同プログラムの最も価値ある特典のひとつである5泊目無料宿泊特典が引き続き提供され、お得な滞在と思い出に残る体験を実現します。

ラグジュアリー＆ライフスタイルポートフォリオの拡大でポイント獲得・利用で夢の滞在を

ヒルトン・オナーズ会員は、ワールドクラスのブランドを揃えたヒルトンの拡大するポートフォリオを通じて、より多くの方法でポイントを使い、夢を叶えることができます。このポートフォリオには、1,000軒以上のラグジュアリーホテルおよびライフスタイルホテル、ヒルトンの歴史とたゆまぬ進化を象徴するリニューアルオープンした「ウォルドーフ・アストリア・ニューヨーク」のほか、スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドとの独占パートナーシップによる450軒超のブティックホテルが含まれます。

「ヒルトン・オナーズ」の詳細についてstories.hilton.com/hiltonhonors（英語）またはhttps://www.hilton.com/ja/hilton-honors/をご参照のうえ、是非オナーズ・プログラムにご入会ください。

ヒルトンについて

ヒルトンは、世界141の国と地域に9,000軒（130万室以上）のホテルを展開するホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。世界で最もおもてなしの心に溢れた企業であることをミッションに掲げ、100年以上にわたって、30億人を超えるお客様をお迎えしてきました。米フォーチュン誌とGreat Place To Workによる「働きがいのある会社」ランキング第1位の企業として、世界中の50万人のチームメンバーにとってベストな企業文化を築くことを目指しています。ゲストエクスペリエンスを向上するため、デジタル・キーの共有、無料の客室アップグレードの事前選択、「コンファームド・コネクティングルーム」機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。25のグローバル・ブランド・ポートフォリオのうち、日本では8ブランド・31軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」の会員数は2億3,500万人以上で、公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員は、宿泊や体験などに交換できるポイントを獲得できます。また、無料のヒルトン・オナーズ・アプリから客室の選択、デジタル・チェックイン、デジタル・キー（国内の一部のホテルでは未導入）をご利用いただけます。

最新情報はstories.hilton.com、Facebook、X、LinkedIn、Instagram、YouTubeをご覧ください。

ヒルトン・オナーズについて

ヒルトン・オナーズは数々の賞を受賞しているゲスト・ロイヤリティ・プログラムで、世界141の国と地域に9,000軒のホテルを展開するヒルトン傘下のグローバル・ブランド・ポートフォリオを対象としています。ヒルトンの公式予約チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、支払いの一部をポイントで精算、直接予約でしか手に入れられない会員限定割引、無料Wi-Fiといったすぐに利用できる特典をご用意しています。その他にも会員は、業界をリードするヒルトン・オナーズ・アプリからのみ利用できる人気のデジタルツール（デジタル・チェックイン、ルーム・セレクト、デジタルキー）をご利用いただけます。2億3,500人以上の会員を持つヒルトン・オナーズでは、提携クレジットカード含むさまざまな方法でポイントを獲得および交換ができます。ポイントは、無料宿泊、Amazon.comでの買い物、会員限定の体験、チャリティーへの寄付に使用できます。ヒルトン・オナーズへの入会は無料です。最新の情報はこちらをご覧ください。 stories.hilton.com/hilton-honors, Facebook, X, Instagram. ​