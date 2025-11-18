-

Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zwiększa światowy zasięg swojej oferty, zawierając umowę o współpracy z globalną firmą konsultingową Business Meets Culture (BMC) posiadającą oddziały w Ameryce Łacińskiej, Europie i USA.

Zakorzeniona w znajomości kultur i informacjach przekazywanych przez człowieka firma BMC specjalizuje się w opracowywaniu strategii, w tym strategii marki, planowaniu działań handlowych, innowacjach i transformacji bez kompromisów. Stosując autorskie podejście i wykorzystując potencjał multidyscyplinarnych zespołów, firma BMC pomaga przedsiębiorstwom połączyć strategię z realizującymi ją pracownikami, przekuwając trendy, zachowania i presje biznesowe w znaczące możliwości rozwoju gospodarczego. Firma współpracuje z wiodącymi przedsiębiorstwami z różnych branż, w tym z sektora towarów konsumpcyjnych, usług finansowych, telekomunikacji i technologii.

– Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy zwiększyć zasięg naszej oferty i wzmocnić wpływ naszych strategicznych działań zakorzenionych w kulturze – powiedział Fernando Parodi, dyrektor generalny BMC. – Razem mamy wszystko, co niezbędne, by zaoferować organizacjom lepsze perspektywy, dopracowane prognozy i strategie możliwe do przełożenia na konkretne działania, które umożliwią im zrównoważony rozwój.

– Organizacje na całym świecie stale stawiają czoła dynamicznym zakłóceniom, dlatego nasi klienci poszukują zróżnicowanych rozwiązań pozwalających dostosować strategię biznesową do innowacji – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Współpraca z BMC pozwala nam rozszerzyć zdolności, a przy tym zwiększyć globalny zasięg naszej oferty; zyskujemy zarazem bardziej przyszłościowe rozwiązania o wysokim oddziaływaniu, które umożliwiają osiąganie istotnych wyników biznesowych.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

