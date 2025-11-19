Sharjah : un centre mondial d’excellence pour l’innovation médicale et la recherche collaborative

SHARJAH, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Aux Émirats Arabes Unis, où des métropoles telles qu’Abou Dhabi et Dubaï se classent régulièrement parmi les villes avant-gardistes les plus visionnaires et les plus innovantes au monde, l’Émirat de Sharjah – reconnu comme la capitale culturelle et intellectuelle du pays – s’affirme aujourd’hui comme l’un des centres majeurs de recherche scientifique et d’innovation en matière de santé. Cette ascension remarquable est portée par le Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK), auparavant connu sous le nom de SRTIP / SRTI Park.

Cette ambition s’est manifestée avec éclat lors du récent forum « Sharjah Next : Healthcare », un rendez-vous qui a transcendé le format habituel des conférences pour s’imposer comme une déclaration de vision et de volonté stratégique. Bien plus qu’un simple événement, il a constitué une plateforme d’influence réunissant certaines des voix les plus respectées au niveau international dans le domaine de la santé. Parmi ces éminences figuraient le Professeur Sir Magdi Yacoub, pionnier de la chirurgie cardiothoracique ; le Professeur Humaid Obaid Al-Shamsi, l’un des oncologues émiratis les plus réputés; ainsi que le Dr Vladimir Ivkovic de la Harvard Medical School.

« Avec Sharjah Next : Healthcare, nous avons conçu bien plus qu’un événement : nous avons établi une scène mondiale où le dialogue, la découverte et la collaboration peuvent véritablement s’épanouir », a affirmé Hussain Al Mahmoudi, PDG de SPARK. « Notre objectif est de mettre en relation l’expertise internationale avec les opportunités locales, afin que l’innovation développée à Sharjah se traduise par une amélioration durable de la santé et du bien-être des communautés aux quatre coins du monde ».

Le forum a parfaitement reflété la mission fondamentale de SPARK : combler le fossé entre les avancées révolutionnaires issues des laboratoires et leurs applications concrètes dans le monde réel. Les discussions ont exploré des domaines de pointe tels que les neurosciences, les diagnostics pilotés par l’intelligence artificielle, la médecine spatiale et la biotechnologie. L’événement a ainsi offert une plateforme de réseautage unique réunissant universitaires, cliniciens, startups et décideurs, favorisant un échange fertile entre recherche, innovation et mise en œuvre opérationnelle.

Un appui décisif et hautement symbolique à cet écosystème est venu de Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Sharjah, qui a annoncé l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 2 millions de dollars au projet révolutionnaire « Magdi Yacoub Valve ». Cette initiative scientifique de rupture — qui permet au corps du patient de faire croître une valve cardiaque vivante, adaptée et évolutive — constitue l’une des avancées les plus prometteuses de la médecine régénérative contemporaine. Elle illustre de manière éclatante le type d’innovations transformatrices que SPARK s’engage à accompagner.

Le modèle de SPARK repose fondamentalement sur un solide cadre de collaboration en triple hélice, réunissant le gouvernement, l’industrie et le monde académique pour accélérer l’innovation et la transformer en applications tangibles. De nouveaux partenariats annoncés lors du forum témoignent de cette dynamique. Parmi eux figure un protocole d’accord avec Boehringer Ingelheim, permettant aux chercheurs de SPARK d’accéder à sa plateforme d’open innovation « OpnME ». À cela s’ajoute un accord-cadre de recherche avec Aster DM Healthcare, destiné à accélérer le développement de technologies médicales de nouvelle génération et de solutions d’intelligence artificielle appliquées au diagnostic.

Ces collaborations mettent en lumière une proposition de valeur essentielle pour les investisseurs et les chercheurs : SPARK n’est pas simplement un parc physique, mais un écosystème intégré offrant des infrastructures de pointe telles que le SoiLab, un hub de prototypage et de fabrication, un accompagnement réglementaire simplifié, ainsi qu’un accès à des partenaires internationaux et à des opportunités de financement.

