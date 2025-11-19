-

True annuncia una nuova collaborazione per gli investimenti con Integrum per ridefinire il futuro dell'industria dei talenti dirigenti

FILADELFIA--(BUSINESS WIRE)--True, la piattaforma premier internazionale di talenti dirigenti che guida l'evoluzione tecnologica del settore attraverso dati, intelligenza artificiale e competenze, oggi ha annunciato una nuova collaborazione per gli investimenti strategici con Integrum Holdings LP (“Integrum”), azienda privata di investimenti incentrata sulla collaborazione con società di servizi professionali tecnologicamente abilitati. L'investimento significativo di Integrum alimenterà la prossima fase di crescita di True mentre aiuta i clienti a risolvere le loro esigenze più urgenti in fatto di leadership e talenti.

Fin dalla sua fondazione 12 anni fa, True è diventata una forza innovativa nel settore, crescendo da una piccola società di ricerca di talenti dirigenti alla sesta azienda più grande nel settore in Nord America, con un fatturato di oltre 350 milioni di dollari.

Jillian Ruggieri / Senior Lead, Comunicazioni
jillian.ruggieri@trueplatform.com

