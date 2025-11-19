Esri presenta las últimas integraciones de ArcGIS para Microsoft Fabric

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, líder mundial en inteligencia de ubicación, anunció hoy la disponibilidad general de ArcGIS GeoAnalytics for Microsoft Fabric. También se encuentra disponible en versión preliminar pública ArcGIS Maps for Microsoft Fabric, una herramienta de mapeo que permite a los usuarios agregar fácilmente contexto con datos empresariales, de estilo de vida, demográficos y ambientales para enriquecer los datos corporativos en Microsoft OneLake.

“Esta integración permite a los profesionales de datos acceder a algunas de las funcionalidades principales de Esri directamente desde su entorno de Microsoft Fabric”, explicó Jack Dangermond, presidente de Esri. “Nos complace impulsar nuestra larga colaboración estratégica con Microsoft para ayudar a nuestros clientes comunes a obtener información espacial y descubrir patrones inexplorados”.

Existe una creciente demanda en el mercado entre los científicos de datos, ingenieros de datos, analistas de negocios y sus ejecutivos responsables de análisis espacial y mapeo. GeoAnalytics for Fabric de Esri permitirá que los datos fluyan por toda la organización, independientemente de si se trabaja desde OneLake, Microsoft Power BI o su entorno ArcGIS. Los usuarios de Fabric ahora pueden acceder directamente a sofisticadas herramientas y funciones de análisis espacial, así como a una extensa biblioteca de datos espaciales autorizados y seleccionados, para descubrir dónde se encuentran las cosas, cómo se relacionan entre sí, qué significan y qué acciones emprender.

“Al utilizar Microsoft Fabric para procesar conjuntos de datos de observación de alta velocidad, los científicos de la Met Office emplearon las funciones de ArcGIS GeoAnalytics [for Microsoft Fabric] para realizar análisis geoespaciales avanzados de los datos“, explicó Richard Lawrence, investigador principal de tecnología de la Met Office, el servicio meteorológico y climático del Reino Unido. “Gracias a la funcionalidad integrada en Microsoft Fabric, nuestros científicos pudieron analizar fácilmente este complejo conjunto de datos, algo que nunca antes habían logrado“.

ArcGIS Maps for Fabric, disponible a través de Fabric Workload Hub, permite a las organizaciones crear mapas interactivos y ajustar con precisión cada aspecto del diseño de un mapa directamente desde su interfaz de usuario habitual de Microsoft Fabric. Disponible en versión preliminar pública, los usuarios pueden utilizar ArcGIS Maps for Fabric para visualizar e identificar patrones, relaciones y tendencias que no son visibles en las vistas tabulares o de gráficos.

“Nos entusiasma este hito en nuestra colaboración con Esri, ya que logramos brindar a nuestros clientes conjuntos sus potentes análisis geoespaciales y ArcGIS Maps for Microsoft Fabric”, comentó Dipti Borkar, vicepresidenta y directora general de Microsoft OneLake y el ecosistema de Fabric. “Ahora, los usuarios pueden acceder a potentes funciones de GeoAnalytics que se ejecutan en Apache Spark en Fabric, lo que les permite explorar y aprovechar al máximo la inteligencia geoespacial con sus datos ArcGIS en OneLake. Además, ArcGIS Maps for Fabric ofrece una integración aún más profunda con las potentes capacidades geoespaciales de Esri”.

GeoAnalytics for Fabric ya está disponible de manera general para los usuarios de Microsoft, junto con ArcGIS for Power BI. Las integraciones siguen ampliándose, y ArcGIS Maps for Fabric ha entrado en fase de vista previa pública y se prevé su disponibilidad general próximamente. Para obtener más información, lea el blog “What’s New in ArcGIS for Microsoft Fabric”.

