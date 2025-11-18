Andersen Consulting与Business Meets Culture达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Business Meets Culture (BMC)签署合作协议，进一步拓展其全球业务版图。BMC是一家全球性战略咨询公司，在拉丁美洲、欧洲和美国设有分支机构。

BMC始终以文化智能和人文洞察为核心，专注于战略、品牌战略、商业规划、创新和转型领域。凭借专属方法和跨学科团队，BMC助力企业将战略与人力紧密结合，把趋势、行为和业务痛点转化为推动业务增长的良机。该公司服务于多个行业的领先企业，包括消费品、金融服务、电信和科技行业。

BMC首席执行官Fernando Parodi表示：“与Andersen Consulting合作，能让我们以文化为根基的战略服务触达更广泛的客户，发挥更大影响力。通过携手合作，我们将有能力为企业提供更敏锐的视角、更深远的洞察力和切实可行的战略，从而驱动可持续增长。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“随着全球企业持续应对快速变革，我们的客户正寻求能将业务战略与创新相结合的差异化解决方案。与BMC合作既能拓展我们的服务能力，又能深化全球布局——让我们得以提供更具前瞻性、高影响力的解决方案，助力客户实现有意义的业务成果。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。