Esri apresenta as mais recentes integrações do ArcGIS para o Microsoft Fabric

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje a disponibilidade geral do ArcGIS GeoAnalytics para Microsoft Fabric. Também está disponível para versão prévia pública o ArcGIS Maps para Microsoft Fabric, uma ferramenta de mapeamento que permite aos usuários adicionar facilmente contexto com dados comerciais, demográficos, ambientais e de estilo de vida para ampliar os dados empresariais no Microsoft OneLake.

“Essa integração torna algumas das capacidades essenciais da Esri acessíveis aos profissionais de dados diretamente em seu ambiente Microsoft Fabric”, disse Jack Dangermond, presidente da Esri. “Estamos satisfeitos em avançar nossa colaboração estratégica de longa data com a Microsoft para ajudar nossos clientes em comum a desbloquear insights espaciais e revelar padrões ainda não explorados.”

Tem havido uma crescente demanda de mercado entre cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de negócios e seus líderes executivos por análises espaciais e mapeamento. O GeoAnalytics for Fabric da Esri permitirá que os dados circulem por toda a organização, seja a partir do OneLake, do Microsoft Power BI ou do ambiente ArcGIS. Os usuários do Fabric agora podem acessar diretamente ferramentas e funções avançadas de análise espacial, além de uma ampla biblioteca de dados espaciais confiáveis e selecionados, para descobrir onde as coisas estão, como se relacionam entre si, o que significam e quais ações devem ser tomadas.

“Enquanto utilizavam o Microsoft Fabric para processar conjuntos de dados de observação de alta velocidade, os cientistas do Met Office recorreram às funções do ArcGIS GeoAnalytics [para Microsoft Fabric] para realizar análises geoespaciais avançadas nesses dados”, disse Richard Lawrence, pesquisador principal de tecnologia do Met Office, o serviço meteorológico e climático do Reino Unido. “Com essa funcionalidade integrada diretamente ao Microsoft Fabric, nossos cientistas conseguiram executar com facilidade uma análise nesse conjunto de dados complexo, algo que nunca haviam feito antes.”

O ArcGIS Maps for Fabric, disponível no Fabric Workload Hub, permite que as organizações criem mapas interativos e ajustem todos os aspectos do design de um mapa diretamente da interface de usuário familiar do Microsoft Fabric. Agora em versão prévia pública, os usuários podem aproveitar o ArcGIS Maps for Fabric para visualizar e identificar padrões, relações e tendências que não são visíveis em visualizações tabulares ou de gráficos.

“Estamos muito felizes em alcançar este marco em nossa colaboração com a Esri, trazendo seus poderosos recursos de análise geoespacial e o ArcGIS Maps para Microsoft Fabric para nossos clientes em comum”, disse Dipti Borkar, vice-presidente e gerente-geral do ecossistema Microsoft OneLake e Fabric. “Os usuários agora podem acessar funções poderosas de GeoAnalytics executadas no Apache Spark no Fabric, permitindo que explorem e liberem todo o potencial da inteligência geoespacial com seus dados ArcGIS confiáveis ​​no OneLake. Além disso, o ArcGIS Maps for Fabric proporciona uma integração ainda mais profunda com os poderosos recursos geoespaciais da Esri.”

O GeoAnalytics for Fabric já está disponível para todos os usuários da Microsoft, juntamente com o ArcGIS for Power BI. As integrações continuam a se expandir, com o ArcGIS Maps for Fabric entrando em versão prévia pública e com previsão de disponibilidade geral para breve. Para saber mais, leia o blog “What’s New in ArcGIS for Microsoft Fabric” (Novidades do ArcGIS para Microsoft Fabric).

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

