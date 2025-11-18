Andersen Consulting與Business Meets Culture達成合作協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Business Meets Culture (BMC)簽署合作協議，進一步擴大其全球業務版圖。BMC是一家全球性策略顧問公司，在拉丁美洲、歐洲和美國設有分支機搆。

BMC始終以文化智慧和人文洞察為核心，專注於策略、品牌策略、商業規劃、創新和轉型領域。憑藉專屬方法和跨學科團隊，BMC協助企業將策略與人力密切結合，把趨勢、行為和業務痛點轉化為推動業務成長的良機。該公司服務於多個產業的領先企業，包括消費品、金融服務、電信和科技產業。

BMC執行長Fernando Parodi表示：「與Andersen Consulting合作使我們能夠擴大植基於文化的策略工作的覆蓋面和影響力。透過攜手合作，我們將有能力為企業提供更敏銳的視角、更深遠的洞察力和切實可行的策略，從而驅動永續成長。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「隨著全球企業持續因應快速變革，我們的客戶正尋求能將業務策略與創新相結合的差異化解決方案。與BMC合作既能擴大我們的服務能力，又能深化全球布局——讓我們得以提供更具前瞻性、高影響力的解決方案，協助客戶實現有意義的業務成果。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。