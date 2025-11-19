True annonce un nouveau partenariat d’investissement avec Integrum afin de redéfinir l’avenir du secteur des cadres supérieurs

PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--True, la plateforme mondiale de premier plan de gestion des cadres supérieurs qui stimule l’évolution technologique du secteur grâce aux données, à l’intelligence artificielle et à son expertise, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat d’investissement stratégique avec Integrum Holdings LP (« Integrum »), une société d’investissement privée spécialisée dans les partenariats avec des entreprises de services professionnels axées sur la technologie. Cet investissement important de la part d’Integrum permettra à True, dont la mission est d’aider à répondre aux besoins les plus urgents de ses clients en matière de talents et d’équipes de direction, d’entamer la prochaine phase de sa croissance.

Depuis sa création il y a plus de douze ans, True est devenue un acteur disruptif dans le secteur, passant d’une petite entreprise à la sixième plus grande société de recrutement de cadres en Amérique du Nord, avec un chiffre d’affaires de plus de 350 millions de dollars. La croissance organique de True a été rendue possible par ses collaborateurs hautement talentueux et par sa culture de l’innovation. Avec un état d’esprit axé sur la technologie et l’entrepreneuriat, ainsi qu’une attention particulière portée à la transparence, True a redéfini le paysage du recrutement des cadres.

Brad Stadler, cofondateur et PDG de True, a déclaré : « Dès notre première rencontre, j’ai été enthousiaste et j’ai su que l’équipe d’Integrum et sa direction étaient spéciales. Nous partageons la même vision du monde et j’aurais pu passer toute la journée dans leurs bureaux. Nous voulons réaliser quelque chose de grand et nous sommes intransigeants quant à la manière dont nous atteignons nos objectifs et à l’impact que nous voulons avoir sur toutes les personnes impliquées. C’est un privilège pour moi que de travailler avec eux. »

Joe Riggione, cofondateur et vice-président exécutif de True, a confié pour sa part : « L’optique de croissance d’Integrum, son expertise approfondie du secteur ainsi que son engagement à favoriser des cultures fortes et centrées sur les personnes, engagement que nous partageons, en font le partenaire idéal pour la direction prise par True. Nous sommes ravis d’accueillir Ursula Burns, Jeff Livingston, Tagar Olson et Dan Rozenfeld au sein de notre conseil d’administration. Leur grande expérience acquise auprès de sociétés de services professionnels, ainsi que de conseils d’administration et d’équipes de direction de sociétés cotées en bourse, constituera un atout considérable pour la croissance de True. »

Ursula Burns, cofondatrice d’Integrum, ancienne PDG de Xerox et actuelle membre des conseils d’administration d’Uber et de TSMC, a déclaré : « Nous sommes impatients de collaborer avec Brad, Joe et l’équipe talentueuse de True. Ils ont mis en place une plateforme remarquable, dotée d’une vision claire pour l’avenir. »

Jeff Livingston, membre du comité d’investissement d’Integrum, a ajouté : « L’approche axée sur la technologie de True et son équipe entrepreneuriale ont toujours permis d’obtenir des résultats exceptionnels pour leurs collaborateurs, leurs clients et l’ensemble des parties prenantes. Nous sommes extrêmement heureux de les accompagner dans cette prochaine étape. »

À PROPOS DE TRUE

True est une plateforme mondiale de premier plan de gestion des talents qui répond aux besoins les plus urgents de ses clients. True s’appuie sur intelligence des talents la plus complète et la plus exploitable du secteur, sur l’intelligence artificielle et sur l’expertise de ses spécialistes pour renforcer tous les aspects de la stratégie de direction de ses clients et générer un impact durable. Ses produits et services comprennent True Search pour le recrutement de cadres (avec TrueBridge pour les placements fractionnés et provisoires) ; et True Advisory pour renforcer les équipes de direction grâce au coaching et à l’évaluation. Thrive, un outil de CRM moderne dédié aux talents, rationalise la gestion des talents, tandis que SearchEssentials apporte une précision technologique au recrutement.

À PROPOS D’INTEGRUM

Integrum est une société d’investissement spécialisée dans les partenariats avec des entreprises de services technologiques œuvrant dans les secteurs des services financiers et commerciaux. L’entreprise a été fondée par une équipe de dirigeants chevronnés dont la vision était de créer une plateforme d’investissement inédite tirant parti de leurs antécédents divers et complémentaires ainsi que de leur vaste réseau de relations. L’approche d’Integrum consiste à constituer un portefeuille concentré d’investissements hautement convaincants. Integrum vise à accélérer la croissance par le biais d’investissements dans la technologie et d’autres formes d’innovation, ainsi que via des partenariats avec des équipes de direction pour améliorer l’accès aux talents, aux relations et aux capacités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.integrum.us.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.